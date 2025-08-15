/Поглед.инфо/ Китайски изследователи разработиха многофункционален мек робот, способен да работи в изключително студени условия и да се придвижва в сложни структури. Това предлага значителни предимства при задачи като инспекция на дискове на турбини в авиационни двигатели, откриване на пукнатини и операции в студени региони.

Роботът използва нов тип електроактивен полимер, който позволява извършване на задачи като автономно нагряване, инспекция и топене на лед при температури до –50°C.

Докато електроактивните полимери са обещаващи „умни“ материали за меката роботика, традиционното им приложение е ограничено до едноизмерни промени, което подчертава нуждата от усъвършенствани материали, способни на многопосочен отговор, за да отговорят на нарастващите изисквания за многофункционална интеграция в роботиката.