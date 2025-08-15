/Поглед.инфо/ „Ако не познаваме историята на насилието, може да повторим същите грешки.“ Наскоро японски граждански групи организираха изложба, показваща жестокостите на японската армия по време на Втората световна война. Думите на японските доброволци разкриват причината, поради която те организират изложбата за десета поредна година. 80 години след края на войната, на 15 август, денят, в който Япония обявява безусловна капитулация, тези думи имат още по-голямо предупредително значение.

По време на Втората световна война, агресивните военни действия на японския милитаризъм и колониалното му управление донесоха тежки бедствия на много страни. Сред тях, насилието върху китайския народ започна най-рано и трае най-дълго. Броят на жертвите и ранените надхвърля 35 милиона. На 15 август 1945 г. Япония прие Потсдамската декларация и обяви безусловна капитулация, което бележи окончателната победа на китайския народ във Войната на съпротива срещу японската агресия, а с това и в Световната антифашистка война.

Въпреки това, 80 години по-късно, поведението на Япония кара света да усети, че страната страда от „историческа амнезия“. Някои японски политици и десни сили се опитват да се отърват от отговорността за войната, като клеветят законната самоотбрана на Китай по онова време като „провокация“. Същевременно те фалшифицират учебниците по история, отричат неопровержимите доказателства за Нанкинското клане и проблема с „жените за утеха“, омаловажават факта, че са били първите, които са нанесли вреда, и умишлено преувеличават статута си на „жертви на атомната бомба“, с цел да заблудят общественото мнение.

80 години по-късно съдът на историята все още не е приключил. Япония няма да стане „нормална държава“ чрез фалшифициране на историята и военна експанзия. Единственият начин за постигане на мир в бъдеще е тя да коригира историческото си възприятие, да се извини искрено и да поддържа добри отношения със съседите си.