/Поглед.инфо/ След като стана известен съставът на нашата делегация за преговорите в Аляска и помощникът на президента Юрий Ушаков даде своите коментари относно предстоящата среща с американците там, Владимир Путин събра висшето ръководство на страната в Екатерининската зала на Кремъл. От една страна, всичко е логично и правилно - държавният глава реши да обсъди дневния ред на предстоящото посещение в САЩ с най-близките си сътрудници. От друга страна, някои важни моменти, както винаги, останаха зад кулисите. И не само преносно, но и буквално.

Съставът на руската делегация, която ще придружи Владимир Путин на срещата му с Доналд Тръмп в американската военновъздушна база в Аляска в петък, 15 август, беше обявен от помощника на президента Юрий Ушаков още по обяд: ръководителите на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и Министерството на финансите (Белоусов, Лавров и Силуанов), ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и всъщност самият Ушаков.

Централната тема, уточни помощникът на Путин, естествено ще бъде уреждането на конфликта в Украйна, но - и тук е много важен момент - „лидерите ще засегнат и други теми“. А именно, ще обсъдят „двустранно сътрудничество в икономическата сфера и въпроси на глобалната сигурност“.

С други думи, премахването на санкциите, както и сътрудничеството не само във военната сфера (включително ядрената програма - неслучайно беше публикувана информация, че Русия възнамерява да изпробва ракетата „Буревестник“, крилатият кошмар на НАТО с ядрено „сърце“, на което никой в света не може да противодейства), но и в други области.

Всъщност това обяснява състава, който ще отиде в Аляска с президента, отбелязва докторът по политология Андрей Пинчук. Американската делегация включва ръководителя на Министерството на финансите Скот Бесент - затова Силуанов отива от нас. Държавният секретар Рубио - министърът на външните работи Лавров. Специалният пратеник Виткоф - специален представител Дмитриев.

Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс е неразделен спътник на шефа си в големи международни преговори. А присъствието на министъра на отбраната Белоусов също изглежда логично, като се има предвид, че ще се обсъждат самите елементи на потенциалния мир.

Но останалите участници посочват, че преговорите касаят много повече от самата Украйна. Интригата е, че Медински отсъства, който би бил съвсем логичен като ръководител на делегацията по украинския въпрос. Но него го няма.

А това означава, че споразуменията с Украйна са двустранни и нямат голямо значение по отношение на текущите или предложените споразумения със САЩ. Дмитриев е специален представител за „задкулисното“ взаимодействие със САЩ от наша страна. Самият Ушаков е лицето, отговорно за международния дневен ред като цяло,– отбеляза Пинчук.

Пинчук се пошегува, че би било възможно да се включи Дмитрий Медведев в делегацията, но защо да се утежнява ситуацията? Въпреки че, разбира се, присъствието му би било съвсем уместно по линия на Съвета за сигурност. Но, очевидно, Путин и неговите съветници и анализатори са решили да се справят без потенциални „остри ръбове“ - или по-скоро са се опитали да ги изгладят максимално, което, разбира се, на първо място показва, че нашата делегация е фокусирана върху резултатите и конструктивността.

И така, няколко часа след съобщението на Юрий Ушаков, докато всички медии на планетата обсъждаха противоречивите изявления на Тръмп, който заплаши Русия, после внезапно смени гнева си с милост и направи оптимистични прогнози за бъдещата комуникация с Путин, нашият президент свика извънредно заседание.

Характерните беседи, докато чакаме президента

Списъкът на участниците включваше 21 души: ръководителите на всички правоохранителни органи (с изключение на министъра на вътрешните работи Колоколцев), членове на делегацията – разбира се, ръководството на президентската администрация, началникът на Генералния щаб Герасимов, двамата вицепремиери (Новак, който отговаря за Министерството на енергетиката и Министерството на икономическото развитие, а Мантуров – за промишлеността, ядрената, ракетно-космическата и други сектори), кметът на Москва Собянин и дори председателят на Централната банка Набиулина.

Плюс това – секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу и заместникът на Владимир Путин в Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, както и ръководителят на преговорния екип от Истанбул Медински.

Съдейки по публикуваните снимки от срещата, докато чакали президента, „висшето ръководство“ е прекарвало времето си в оживени разговори. Нещо повече, характерното е, че се е разделило на „групи по интереси“.

Например, Кирил Дмитриев ентусиазирано обясняваше нещо – буквално на пръсти – на Антон Силуанов, докато началникът на Генералния щаб Валери Герасимов в същото време споделяше, може би, някои важни съображения с прекия си началник Андрей Белоусов, който, съдейки по външния му вид, го слушаше с интерес (между другото, успя да проведе кратък разговор и със заместник-началника на щаба Сергей Кириенко).

Кметът на столицата Сергей Собянин разговаря с ръководителя на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и първия вицепремиер Денис Мантуров, който, между другото, беше един от малкото, дошли на срещата с тежка черна кожена папка.

Директорът на ФСБ Александър Бортников сподели с не по-малко ентусиазъм своите мисли с директора на Росгвардия Виктор Золотов. А впечатляващото присъствие на блока за сигурност едва ли може да се нарече съвпадение - в света има много сили, които са готови на всичко, за да провалят преговорите. Освен това самият факт на посещението на Путин в страна, която все още играе ключова роля по много, така да се каже, спорни въпроси с Русия, е изключително рискован бизнес.

Експертите са уверени, че по време на срещата на върха в Аляска цялата ни ядрена триада ще бъде в състояние на бойна готовност, нещо, което не е било виждано от няколко десетилетия – от времето на Кубинската ракетна криза.

Всичко е както обикновено на сериозни събития: термос, химикалка, бележки

Но самият Владимир Путин, откривайки срещата, беше просто фантастично спокоен и демонстрира увереност в позицията си с целия си външен вид – по всички въпроси, които щяха да бъдат обсъждани след 24 часа. Той отбеляза, че Щатите енергично са се заели с установяването на преговорния процес и сякаш искрено искат да сложат край на конфликта.

Нямаше емоционални изявления или „светкавици“, очаквани от световните новинарски емисии – за разлика, между другото, от Тръмп, чиито цитати се разпространяваха като топъл хляб във всички световни медии приблизително по същото време.

Камерата открои внимателните лица на събралите се. Сергей Шойгу, който отдавна не се беше появявал публично, слушаше Путин и с интерес разглеждаше някои документи.

Може би те са послужили за основа на доклада, прочетен по-късно, при закрити врати.

И е очевидно, че срещата е била дълга и задълбочена, тъй като предметите на масата, на която седеше президентът, говорят сами за себе си. Както обикновено се случва по време на дълги срещи или събития като големи годишни пресконференции, Путин свали часовника си, отмествайки го, за да не се разсейва от стрелките му, а до него асистентите му поставиха любимата му термос със зелен чай, в която напитката остава гореща много дълго време.

Отсреща, от едната страна на микрофона му, е лист хартия с ръкописни тези, а до него е купчина други листове хартия, на които обикновено си прави бележките, когато слуша събеседниците си.

Но ето какво е любопитно: нито Владимир Медински, нито Дмитрий Медведев присъстваха в записа от минута и половина на встъпителните думи на държавния глава, нито на снимките, публикувани на уебсайта на Кремъл, тоест никъде в информационното пространство на тази среща.

Причините за оставането им „зад кулисите“ обаче като цяло са ясни – и двамата са се превърнали в своеобразни „дразнители“ за американците. Единият – вероятно с твърдата си, съдейки по публикации в западните медии, позиция за разрешаване на украинския конфликт в Истанбул (разбира се, съгласувана с президента, но тук е важна фигурата на самия оратор).

А другият, както е известно, дори влезе в публична препирня с Доналд Тръмп, който напоследък става много активен в отговорите и коментарите на публикациите на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия в социалните мрежи. Това беше особено очевидно в контекста на ядрената престрелка (за щастие на всички, устна).

Въпреки че – ако нашите бяха решили просто да „заглушат“ и двамата, тогава е малко вероятно имената им да се появят в списъка с участниците в срещата. Както винаги – четете между редовете, както се казва. Или – който иска, ще разбере тайния смисъл на тази политическа игра.

Съществува мнение, че това е своеобразен намек към бъдещите събеседници в Аляска (особено един от тях), че и ние си имаме своите козове в ръкава. Именно тези, които са решителни. И не си струва да се заблуждаваме, така да се каже, по време на преговори. Така че Дмитрий Анатолиевич определено е „изчезнал“ с причина.

И какво от това?

Очевидно е, че съставът на руската делегация и разширената среща предния ден показват, че ще обсъждаме не само проблемите си с Киев.

Въпреки че това е основната тема. Експертите отдавна отбелязват, че най-адекватната позиция на Кремъл би била да раздели тези два въпроса: Украйна отделно, отношенията между двете суперсили отделно.

Очевидно е, че украинският въпрос ще бъде начело на всички окончателни документи, но лидерите на нашите свръхсили прекрасно разбират, че този въпрос е само една от пречките пред евентуалното установяване на добросъседство и развитието на сътрудничеството между Русия и Съединените щати.

Огромният брой въпроси, свързани с икономиката, търговията, индустриалното развитие на нашите страни - това е всъщност основният елемент на преговорите, в които Аляска ще бъде само първият етап.- потвърди тази версия в разговор с Царград международният политолог Тимур Шафир.

Във всеки случай, срещата в Аляска, независимо как ще завърши, е от епохално значение. И като се има предвид, че е обявена съвместна пресконференция след срещата между Тръмп и Путин, има основания да се смята, че всички основни въпроси вече са договорени.

Превод: ЕС