С какво живее фронтът, за какво молят войниците, какво липсва там, „зад лентата"? Министърът на отбраната Андрей Белоусов знае всичко това не само от докладите на подчинените си. Срещите му с военните кореспонденти станаха редовни, по време на които проблемите на фронта и в тила се озвучават без съкращения, честно и открито. И понякога тази истина е толкова тежка, че, както отбеляза блогърът Юрий Подоляка, Андрей Ремович се е „състарил" много през последната година.

Честно казано, никой руски министър на отбраната не беше правил нещо подобно преди. И първият такъв откровен разговор между военните кореспонденти и началника на военното ведомство Андрей Белоусов предизвика доста изненада в обществото. Не бяха изненадани само свикналите с артилерийска канонада и тези, които бяха получили бойни рани. Тази среща се превърна в един от лакмусовите тестове за нашата военна машина и наскоро назначения министър.

Принципът на Белоусов „нормално е да се правят грешки, но не бива да се лъже“ работеше като часовник и тук. Винаги е по-лесно да се предаде истината от фронта, стремежите на войници и офицери, техните съпруги, майки до самия връх в честен и открит разговор. Такива срещи с военни кореспонденти станаха редовни. А това, което генералите не казаха, журналисти и доброволци открито изразиха.

И проработи.

Само че все по-често след подобни срещи военните кореспонденти скромно изброяваха малки, общи подробности от разговора в своите Telegram канали. Но има част от разговора „извън протокола“ и даже „без протокол“.

Така беше и този път.

Пробивът, който всички чакаха

Ако обобщим това, за което открито говориха военните кореспонденти и военните доброволци след срещата с Белоусов, тогава всичко може да се сведе до няколко точки, които са изключително важни за фронта.

Първо бяха обсъдени въпроси, свързани с производството и доставката на безпилотни системи за нашата армия. И тук съвсем спокойно можем да говорим за пробив в доставките на дронове. Това беше потвърдено в ефир на Първи канал от военния кореспондент Семьон Пегов, който участва в срещата с министъра.

Според него, ние „драстично сме се подобрили“ в снабдяването с FPV дронове по оптични влакна. Ако преди дефицитът на дронове е бил „няколко пъти по-голям“, сега, според военния кореспондент, сме постигнали „плюс-минус паритет“ с противника. Ситуацията обаче варира в различните части на фронта.

Най-накрая постигнатият паритет на дроновете, за който чест и похвала на тези, които го направиха, и никаква чест и никаква похвала на тези, които не го направиха по-рано (и това трябва да се реши по някакъв начин), драстично промени фактора пехота. Нашето предимство в пехотата беше прекъснато от вражеските дронове. Веднага щом паритетът на дроновете - дори и да не е напълно - стане очевиден, ние започваме да атакуваме. - отбеляза руският философ Александър Дугин.

И това е факт. Сега ситуацията по фронтовете е навлязла в етап на нашето успешно настъпление. По вражеското радио цари паника. Дори най-известните негодници от националистическите батальони се опитват да достигнат до върховното си командване в лицето на Зеленски.

Второ, много се говореше за разработките на националната отбранителна индустрия. Това се отнасяше до областта на безпилотните летателни апарати, безпилотните лодки и системите за електронна борба (РЕБ) и разузнаване. В навечерието на срещата с Белоусов на участниците беше дадена възможност да се запознаят с някои образци на такава военна техника и оръжия. Военните кореспонденти бяха впечатлени от разработките на нашите нови „Кулибини“.

Не забравихме да обсъдим с министъра и разработките на Народния отбранително-промишлен комплекс в областта на дроновете, системите за електронна война и разузнаване, както и други видове оръжия, които се използват широко от войските. Между другото, с някои от образците ни запознаха ден преди срещата. Това, което видяхме, беше впечатляващо,- призна по-късно военният блогър, бивш първи заместник-министър на информацията на ДНР, опълченецът от Донбас Даниил Безсонов.

След срещата с министъра, военният кореспондент Александър Сладков спомена и безпилотната авиация и роботизацията — големи разчети и перспективи за нов клон на въоръжените сили на безпилотни системи, глобално увеличение на флота от бойни безпилотни летателни апарати и линия стандартни боеприпаси за ударни дронове. Той обърна внимание и на новите бойни системи — активното въвеждане на бюджетна огнева мощ с повишени разрушителни възможности.

Военният доброволец Роман Алехин този път не е присъствал на срещата с министъра, но има информация за това какво е било обсъждано там, въпреки че отбеляза също, че „тези, които са били там, мълчат“. Не всички, но не разкри имена.

Беше наистина конструктивен разговор. Наистина виждаме подобрения, безпилотни летателни апарати и т.н. Но военните кореспонденти на място могат да съберат повече информация: нови честоти, от които спешно се нуждаем, за да променим електронната война, която врагът сега активно е научил, променил е тактиката с пристигането на Маджар.

Тактиката им наистина се е променила много там. И сега те активно противодействат на нашите групировки (като групата „Номад“), мобилни подразделения в пикапи им сваля крилата. Тук, в граничната зона, те активно сваляха огромен брой. Сега правят нещо хитро - започнали са и да ловуват тези групировки. Това е видът информация от място, която отнема много време, за да стигне до Белоусов, те (военните кореспонденти) я озвучиха.

Кое в момента е некоригирано и кое все още трябва да се подобри. Тоест, всички разговори се състоят от това. За Белоусов това се е превърнало в допълнителен поток от обективна информация, която той вече сравнява с информацията, която получава от непосредствените си подчинени.- отбеляза Алехин в разговор с Царград.

„Най-наболелите проблеми“

Между другото, тези срещи повдигат не само въпроси, свързани с военно-промишления комплекс, но и такива, свързани с военната медицина, социалната подкрепа на участниците в специалната военна операция и техните семейства. И там въпросите и проблемите нямат край. Всеки ден в интернет или медиите се появява някоя нова лоша история.

От наша страна бяха направени предложения за подобряване на социалната подкрепа и медицинското обслужване на военнослужещите, както в зоната на СВО, така и в тила.– уточни накратко Даниил Безсонов.

Това потвърди и Семьон Пегов, който потвърди, че въпросите за рехабилитацията на ранени войници, подкрепата за инвалиди, работата с роднини на военнопленници и изчезнали лица „не са оставени настрана, те също са в пула на най-належащите проблеми“:

След срещата с Белоусов Сладков спомена и „значителни стъпки за подобряване на нивото на рехабилитация на ранените“ и „работата на мобилните ВВК“.

Цифрите говорят сами за себе си - въпреки всички проблеми, които все още съществуват и трябва да бъдат решени в тила и на фронта, над 130 инициативи, които бяха обсъждани на предишни подобни срещи на военните кореспонденти и министъра, вече са реализирани. А някои дори са реализирани на законодателно ниво.

И какво от това?

Министърът е наясно с абсолютно всеки полъх на вятъра на фронта,- заяви Пегов.

Не можеше да бъде и по друг начин за министъра на отбраната на воюваща страна. А ведомственото „наследство“, което наследи, беше, меко казано, невзрачно. Арестите и затворите на високопоставени военни и генерали от предишното ръководство говорят красноречиво за това. А какво беше откраднато от армията...

Вещи за милиарди рубли. Комуникации, провизии, боеприпаси, оръжия, строителни материали за военните обекти. Вероятно нямаше нито една област, в която корумпирани чиновници в униформа да не са пъхнали „косматите си ръце“.

И е очевидно, че решаването на проблемите, които военните кореспонденти и доброволци повдигат отново и отново, не е лесно за министъра.

Хванах се да мисля, че Андрей Ремович е „остарял“ много през последната година. Очевидно е, че му е много трудно да разчисти тези „авгиеви обори“. Но той, както подобава на добър руски патриот, ги чисти стъпка по стъпка и работи за доброто на страната. Това не са красиви думи. Това е истината. И тази „истина“, повтарям, му се дава много трудно, - отбеляза военният блогър Юрий Подоляка.

- И ако не навлизаме в излишни подробности, плодовете на тези трудове (които вече са видими) ще се усещат (на собствената си кожа) от враговете на Русия все повече и повече с всеки изминал месец.

Дугин направи още един важен извод от разговорите на военните кореспонденти с Белоусов:

Всички разбират, че войната не свършва, а продължава с десетократна сила. Изглежда, че едва сега започваме.










