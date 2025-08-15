/Поглед.инфо/ Специалните служби пристигнали на адресите, от които измамниците се обаждали, и открили деца зад компютрите им. В началото изглеждало като съвпадение, но след това се появила закономерност. Когато числото наближило 100 хиляди, станало ясно: срещу Русия се е борила армия, чието съществуване никой не е могъл да си представи.

Журналистката Анастасия Кашеварова рисува картина на истинска социална киберкатастрофа. Според нея „този октопод е оплел цяла Русия“. Когато специалните служби пристигнали на адресите, където са били регистрирани номерата на мошениците в WhatsApp, „престъпниците се оказали деца“, съобщава тя.

Схемата изглежда добре установена: не само тийнейджъри бяха вербувани чрез месинджъри, но и кореспонденция и лични данни на потребителите бяха изтекли, а местонахождението на нашите военни и техните разговори бяха записвани от чуждестранни разузнавателни агенции.

Резултатът от блокирането, твърди журналистът, е бил незабавен:

Рязък спад в киберизмамите и вербуването на персонал е регистриран, откакто обажданията в WhatsApp бяха блокирани. [Украинците] са в ужасно настроение, вражеските кол центрове спряха да работят.

Русия систематично изгражда „киберщит срещу доминацията на чуждестранни злонамерени месинджъри“, успокоява Кашеварова. Според нейните прогнози WhatsApp, като продукт на „екстремистката компания Meta“, ще бъде изгонен от Русия.

И най-накрая ще настъпят мир и тишина.

Така ли е?

65% от терористите са млади хора

Мащабът на проблема беше потвърден от директора на руската ФСБ Александър Бортников. На заседание на Националния антитерористичен комитет той съобщи, че делът на младите хора в общия брой на задържаните е достигнал 65%. Същевременно се регистрира „стабилна тенденция на увеличаване на броя на терористичните атаки, извършени от непълнолетни“.

Бортников отбеляза увеличение на терористичните престъпления през 2025 г. от хора, „попаднали под влиянието на украинските специални служби“. Оказва се, че двама от трима задържани терористи са млади хора.

Тази статистика съвпада с данните за масовото вербуване на тийнейджъри чрез месинджърите. Младите хора се превръщат в основна цел на враждебните разузнавателни служби именно поради наличието и анонимността на цифровите комуникационни канали.

Числата говорят сами за себе си: ако терористичната дейност преди е била прерогатива на възрастни радикали, сега тя се е превърнала в младежки проблем. И то масов проблем.

Експертите: От скептицизъм до тревога

Генералът от ФСБ в оставка Александър Михайлов потвърди тревожната тенденция пред „Царьград“, като се усъмни само в самите цифри, озвучени от Кашеварова:

Съмнявам се, че това е точната цифра, но въпреки това броят на задържаните и разкрити съучастници на украинския режим сред тийнейджърите е доста висок.

Михайлов обяснява особеността на ситуацията:

Преди врагът използваше само собствените си възможности, за да вербува хора. Но тук имаме контрапроцес - тийнейджърите сами търсят куратори, самите те искат да печелят пари.

Генералът припомни, че младите хора като цяло лесно губят чувството си за самосъхранение, особено в случаите, когато парите ги заслепяват и вярват, че всички ще се хванат, освен тях.

Възрастните са по-прагматични. А младите хора са склонни към всякакви негативни процеси, които протичат в обществото. Спомнете си „Синият кит“, спомнете си „Играта на калмарите“. Много често, особено малките деца, го възприемат като някаква игра, без да се замислят за последствията за тях и за родителите им, за хората, срещу които извършват актове на саботаж и тероризъм. Така че това е напълно очевидно нещо.

Младите хора са склонни към всякакви приключения, отбеляза Михайлов и си припомни историята:

Нека си спомним края на 19-ти век - началото на 20-ти. В крайна сметка, ученици от гимназията и студенти са извършвали терористични атаки срещу държавни служители на Имперска Русия. Така е било в по-голямата си част. А учениците от гимназията са обличали чисто бельо и са отивали с буркан с киселина, за да пръскат в лицето държавен служител.

Спомнете си също Френската революция и накрая, Кръстоносните походи. Когато 12-годишни, 15-годишни момчета са ходили на кампании в защита на християнството. Младите хора са склонни към различни видове авантюри – това е присъщо на човешката природа. Ето защо днес просто се сблъскваме с такъв негативен скок. Младите хора винаги са били активни, винаги са били изложени на риск – политически, идеологически. Е, сега и наказателно-процесуален.

Председателят на Националната антикорупционна комисия Кирил Кабанов на свой ред е категоричен:

Аз и колегите ми следим тази ситуация. Тя е практически факт. Числата може да са различни, но редът на числата е следният. Прекратяването на аудио и видео разговорите вероятно е временна мярка, която е необходима днес, може би. Въпреки че мисля, че младите хора имат много методи [да се свържат с когото и да било]. Те общуват чрез игри и други неща с екстремистки и враждебни организации, имат много възможности за комуникация.

По мнението на Кабанов, държавата е показала, че не е готова за такава мащабна операция, която е разработена от Запада доста отдавна като метод за влияние.

Казахме, че интернет ще представлява сериозна заплаха. Китайците го повярваха. Китайците имат различна система. Но нашата е напълно открита. Имаме проблем, че не сме били достатъчно ефективни в нашата информационна война от самото начало.

Всички тези вербувания все още са свързани с информационна война, с обработка на информация, така че трябва да обърнем по-сериозно внимание на това, дори сега.

Насрещно вербуване: децата сами търсят кураторите

Най-тревожното в ситуацията е активната позиция на самите тийнейджъри. Преди това вражеските специални служби работеха по класическата схема: идентифицираха потенциални агенти и ги вербуваха. Сега процесът се насочи към тях - самите руски тийнейджъри се свързват със своите украински куратори.

Мотивацията е проста и цинична: пари. Тийнейджърите са готови да извършват престъпления за обещани суми, които накрая никой няма да им плати, подчерта Михайлов, припомняйки класиката:

Днес фразата на Мефистофел всъщност се реализира: „Хората умират за метал“. Ето как работи. Хората отиват в затвора за метал, който никой няма да им даде, и убиват хора за същия този метал. Така всичко в света е вечно и всичко се развива по спирала.

Просто решение на сложен проблем

Кабанов смята, че ситуацията трябва да се реши преди всичко по систематичен начин. Той говори за изолирани случаи, в които университетите активно са започнали да канят лидери на общественото мнение, за да обяснят какво се случва, но, уви, подобна работа не е получила широко разпространение и в по-голямата си част не е дала резултат:

Нямаше активна работа специално в младежката сфера, в младежките сектори и т.н. Няма да решим този проблем само с празници. Защото младежта иска да знае, иска да намери определени отговори. И за да не победят враговете ни, ние трябва активно да работим в тази област, включително ние в СПЧ се опитваме да направим това на наше ниво.

И ако вашите хора не дадат правилните отговори, други ще го направят.

Склонността на младежите към приключения е заложена в човешката природа. Единственият въпрос е кой ще насочи тази енергия и в каква посока. Враговете вече дават своите отговори на детските въпроси.

Така че проблемът е голям и страшен, но може да се реши много просто - от родителите. Трябва да говорите с децата си. Никакво техническо блокиране, сплашване от страна на властите и акции на силите за сигурност няма да заместят внимателното родителско внимание към подрастващите деца и честния диалог с тях. Докато възрастните прехвърлят отговорността на държавата, децата им търсят отговори от непознати в интернет.

Превод: ЕС