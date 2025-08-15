/Поглед.инфо/ На 16 август в новия брой на списание „Циушъ“ ще бъде публикувана статията на китайския председател Си Дзинпин „Китай насърчава здравословно и висококачествено развитие на частната икономика“.

В статията се изтъква, че частните предприятия се развиват заедно с великия процес на реформите и отварянето на страната. Китайската комунистическа партия ръководи народа в развитието на социалистическа пазарна икономика, а икономиката с недържавна собственост е важна част от цялостната икономическа система на Китай, защитена от Конституцията и закона.

Партията и държавата непременно насърчават, подкрепят и направляват развитието на частната икономика и насърчават допълващите се предимства и общото развитие на всички видове икономическа собственост. Развитието на частната икономика в новата ера е обещаващо и перспективно.