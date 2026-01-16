/Поглеед.инфо/ На 15 януари в Пекин се състоя официалното представяне на програмния каталог с подбрани продукции за 2026 г. на Центъра за образователни и културни програми към Китайската медийна група (КМГ). Събитието премина под мотото „Следвайки природата, в крак с времето и в синхрон с новото“ и по време на него бяха представени 46 програми.

Те се опират на богатото наследство на китайската цивилизация, използвайки културата като източник на духовно вдъхновение и като средство за национално укрепване, така че традиционните ценности да се популяризират още по-широко.

В същото време програмите се фокусират върху ускоряването на научно-технологична самостоятелност и самоукрепване, както и върху новата епоха, в която непрекъснато се появяват и намират широко приложение иновационните постижения.