/Поглед.инфо/ Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин прие акредитивните писма на новоназначените посланици на 18 държави, сред които Турция, Австрия, Великобритания, Ирак, Южна Корея, Швейцария и Палестина.

Той приветства дипломатите с добре дошли в Китай и изрази надежда, че по време на мандатите им те ще посетят повече места, за да придобият цялостно и задълбочено разбиране за реалния и многоизмерен образ на страната, и ще допринасят за задълбочаването на приятелството и сътрудничеството между Китай и своите държави.

Си Дзинпин подчерта, че Китай ще продължи да разширява отварянето си към света, а чрез своето висококачествено развитие ще внесе повече сигурност и нова динамика в глобалното, както и ще насърчава общия напредък и хармоничното съвместно развитие на всички държави.