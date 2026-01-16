/Поглед.инфо/ Китай неотдавна въведе засилени мерки за контрол върху износа на стоки с двойна употреба за Япония в съответствие с вътрешното си законодателство. В отговор Токио не само не обърна внимание на основните причини за проблема, но и отправи обвинения към Пекин, че упражнява „икономическа принуда“.

Министър-председателят Санае Такаичи дори призова Китай да отмени мерките, на което Министерството на търговията вчера заяви, че „категорично се противопоставя и няма да приеме“ подобни искания.

На 6 януари Министерството на търговията на Китай публикува съобщение, с което забранява изрично износа на стоки с двойна употреба за японски военни потребители, за военни цели или за свързани с тях крайни потребители. Посочва се също, че тази мярка има за цел да ограничи процесите на ремилитаризация и ядрените амбиции на Япония и е легитимна, разумна и необходима.

Тя не само изпълнява задълженията на Китай съгласно собствения му Закон за контрол върху износа и наредбите за контрол върху износа на стоки с двойна употреба, но и отразява международните му ангажименти в областта на неразпространението на ядрените оръжия. Мярката допринася за ограничаване на опасната тенденция Япония да разширява военния си потенциал и прекъсва незаконните канали за придобиване на ключови военни технологии и материали. Тя ясно демонстрира решимостта и отговорността на Китай да защитава регионалния ред за сигурност и да съхранява общата сигурност на човечеството.

Устойчивото развитие, просперитетът и стабилността на Азиатско-тихоокеанския регион след Втората световна война се дължат основно на дълбоките уроци, извлечени от историята на този конфликт, колективното поддържане на следвоенния международен ред и спазването и зачитането на международното право и правила. Откакто правителството на Санае Такаичи дойде на власт обаче, Япония засили стремежа си към въоръжаване, което сериозно подкопава следвоенния ред и регионалната сигурност.