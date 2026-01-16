/Поглед.инфо/ На 15 януари министърът на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор със своя ирански колега Абас Арагчи.

Арагчи е информирал Уан И за най-новото развитие на ситуацията в Иран, като е подчертал, че протестите там са „предизвикани от външни сили“ и че в момента обстановката вече е стабилизирана. Той е заявил, че Иран е подготвен да се противопостави на външна намеса, като същевременно вратите за диалог остават отворени. Арагчи е изразил очакване Китай да играе по-голяма роля за мира и стабилността в региона на Близкия изток.

Уан И е посочил, че Китай последователно отстоява принципите на Устава на ООН и международното право, противопоставя се на използването или заплахата с употреба на сила в отношенията между държавите, на налагането на волята на една страна над друга, както и на връщането на света към „закона на джунглата“. Той е изразил увереност, че правителството и народът на Иран ще бъдат единни, ще преодолеят трудностите, ще запазят стабилността и ще защитят своите законни права и интереси.

Китай призовава всички страни да ценят мира, да проявяват сдържаност и да решават разногласията чрез диалог, като е готов да играе конструктивна роля в този процес, е посочил Уан И.