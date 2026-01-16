/Поглед.инфо/ Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност и Министерството на финансите на Китай публикуваха нови насоки, целящи да направят системата за фирмени анюитети (допълнителни пенсии) „по-приобщаваща, по-гъвкава и по-удобна“, така че да се разшири достъпът до нея за повече работещи.

Според насоките, всички видове предприятия (частни и държавни), социални организации, фондации, частни нестопански институции и други отговарящи на условията работодатели получават право да създават фирмени пенсионни схеми заедно със своите служители.

Работодателите и служителите ще могат да избират гъвкаво съотношението или размера на вноските в рамките на установените лимити за фирмените анюитети.

Освен това ще бъдат стартирани пилотни програми за разширяване обхвата на фирмените анюитети в избрани индустриални паркове, индустриални клъстери, пилотни зони за реформи, икономически и технологични зони за развитие, както и в паркове за научно-технологични стартъпи.

Фирмените анюитети в Китай бяха въведени през 2004 г. и представляват форма на допълнително пенсионно осигуряване, при която вноски правят както работодателите, така и служителите.

Китайската система за пенсионно осигуряване се основава на няколко стълба, включително основното държавно пенсионно осигуряване, фирмени и професионални анюитети, както и индивидуална пенсионна система и пазарно ориентирани индивидуални търговски пенсионни финансови услуги.