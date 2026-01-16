/Поглед.инфо/ Споразумението между Европейски съюз и Китай за вноса на китайски електромобили в Европа изглежда като частен случай от търговската политика. В действителност то е симптом и тест – симптом за изчерпването на конфронтационния модел и тест за способността на ЕС да действа като самостоятелен икономически център в един фрагментиран свят.

В продължение на месеци Брюксел подготвяше почвата за конфронтация: разследвания за държавни субсидии, заплахи за наказателни мита, политически натиск отвътре и отвън. Китай, от своя страна, можеше да отговори огледално – с ограничения, ответни мерки и замразяване на диалога. Вместо това двете страни избраха компромис, който не решава всички проблеми, но предотвратява най-лошия сценарий.

Това вече е политически факт със стратегическо значение.

Какво всъщност означава „компромисът“

Формално става дума за регулиране на достъпа на китайски електромобили до европейския пазар – чрез ценови механизми, изисквания за прозрачност и съгласуване на условията. Неформално обаче ЕС призна нещо, което доскоро отказваше да каже на глас:

Европа не е готова да води търговска война с Китай.

Причините са структурни:

· Зелената сделка изисква масова електрификация.

· Европейските производители изостават по цена и мащаб.

· Потребителят в ЕС не е готов да плаща „геополитическа надценка“.

Китайските електромобили не са проблемът. Те са огледало, в което се виждат слабостите на европейската индустриална политика от последното десетилетие.

Китайската електромобилна експанзия: не мит, а реалност

В Пекин не „наводняват“ Европа от зла воля. Китайските производители просто правят това, което Европа от години проповядва, но трудно реализира:

масово производство + технологична оптимизация + достъпна цена.

Китай създаде екосистема:

· батерии;

· софтуер;

· вериги за доставки;

· инфраструктура;

· държавно планиране.

Европа, обратно, заложи на:

· регулации;

· морални аргументи;

· бавни индустриални консорциуми;

· фрагментирана политика.

Опитът да се компенсира това изоставане чрез мита би бил икономическа самозаблуда. Компромисът показва, че Брюксел поне частично осъзнава този риск.

Европейската дилема: защита или адаптация

Сделката с Китай поставя ЕС пред избор, който вече не може да бъде отлаган:

Да защитава статуквото или да адаптира индустрията си към новата реалност.

Защитният рефлекс е разбираем – автомобилната индустрия е гръбнак на икономики като Германия, Франция, Италия. Но дългосрочно защитата чрез бариери води до:

· технологично закърняване;

· по-високи цени;

· загуба на глобална конкурентоспособност.

Компромисът дава шанс за втория път:

· съвместни предприятия;

· локализирано производство в ЕС;

· трансфер на технологии;

· ускоряване на прехода.

Това не е капитулация, а промяна на стратегията – от отбранителна към еволюционна.

Геополитическият подтекст: дистанция от Вашингтон

Решението не може да бъде разбрано извън по-широкия контекст. В последните години ЕС все по-често се оказва между:

· американска политика на „де-рискинг“;

· и реалните си икономически интереси.

САЩ могат да си позволят конфронтация с Китай. Европа – не.

Зависимостите са твърде дълбоки, пазарът – твърде важен, а алтернативите – твърде скъпи.

В този смисъл споразумението за електромобилите е тих сигнал, че Брюксел търси по-балансирана позиция – без публично противопоставяне, но и без автоматично следване на чужди стратегии.

Китайската логика: стабилност вместо ескалация

И за Пекин компромисът е рационален. Китай:

· няма интерес от търговска война с ЕС;

· иска достъп до платежоспособен пазар;

· търси легитимност, а не конфронтация.

Готовността да се приеме рамка, съгласувана с европейските правила, показва зрялост, а не слабост. Това е част от по-широкия китайски подход: интеграция, а не изолация.

Реалистичният оптимизъм: защо това е добра новина

Няма основания за еуфория. Конкуренцията остава жестока. Противоречията – дълбоки. Но в свят, където:

· санкциите са първи инстинкт;

· диалогът е подозрителен;

· компромисът се тълкува като слабост,

това споразумение показва, че икономическият разум все още има място.

То не решава всички проблеми, но:

· предотвратява ескалация;

· дава време за адаптация;

· запазва каналите за диалог;

· поставя икономиката над идеологията.

Изводът: електромобилите като лакмус

Електромобилите са само повод. Истинският въпрос е дали ЕС ще продължи да бъде регулатор без индустриална визия, или ще се превърне в активен участник в новата глобална икономика.

Компромисът с Китай показва, че Европа все още може да избира. Не между Китай и САЩ, а между догма и реализъм.

И точно в това се състои умереният оптимизъм: не в обещанията, а във факта, че вратата към рационалната политика не е затръшната.