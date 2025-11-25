/Поглед.инфо/ Космическият кораб „Шънджоу-22“ бе изстрелян днес в 12:11 ч. пекинско време от космодрума „Дзиуцюен“.

Около 10 минути по-късно „Шънджоу-22“ успешно се е отделил от ракетата-носител и е навлязъл в предварително определената орбита. След това корабът ще извърши автономно и бързо сближаване и скачване с комплекса на космическата станция в съответствие с планираните процедури. „Шънджоу-22“ е безпилотен. Той е натоварен с космическа храна, медицински консумативи, пресни плодове и зеленчуци, както и с устройства за отстраняване на пукнатини в прозорците на космическия кораб „Шънджоу-20“ и резервни части, необходими за космическата станция. Тази мисия е първото изстрелване за спешен случаи в рамките на китайската програма за пилотирани космически полети.