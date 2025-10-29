/Поглед.инфо/ На 28 октомври беше реализирано синхронно отклоняване на водите в две големи водноелектрически станции — Мъндигоу и Яген, в рамките на първия в Китай интегриран комплекс за производство на енергия от слънце, вятър и вода. Това бележи и началото на нов етап в строителството на основните съоръжения на проекта.

Разположен в басейна на река Ялундзян, проектът включва 4 енергийни комплекса, като общата планирана инсталирана мощност е 78 милиона киловата, и се очаква той да бъде завършен до 2035 година.

Следващата стъпка ще бъде изграждането на система за изцяло възобновяеми енергийни източници, със специален акцент върху водноелектрическите станции. Това ще направи базата водеща в Китай и в света по отношение на интегрирането на системи за производство на чиста енергия и с възможности за съхранение на водород.