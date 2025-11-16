/Поглед.инфо/ В събота сутринта бе пусната високоскоростна железопътна линия, свързваща град Ухан в Централен Китай с град Гуанджоу в Южен Китай.

Влаковете по линията се движат със скорост до 350 километра в час, което позволява директни доставки между централния китайски метрополис и транспортния център в района на Големия залив Гуандун – Хонгконг - Макао.

Джан Тин, мениджър на бизнес отдела на гара Ханкоу, заяви, че товарната линия Ухан - Гуанджоу ще обслужва предимно пресни продукти, биомедицина и електронни продукти. Влаковете са оборудвани със специализирани системи за опаковане и контрол на температурата, за да се гарантира, че продуктите пристигат в оптимално състояние.

Китай вече стартира няколко високоскоростни товарни линии, като линията Кунмин - Чънду, Джънджоу - Чунцин и Нанчан - Шънджън. Работат на тази нова линия се очаква да улесни координираното развитие на региона на Централен Китай и района на Големия залив Гуандун – Хонконг – Макао.