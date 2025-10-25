/Поглед.инфо/ Днес, на 18-ата сесия на Постоянния комитет на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ПК на ОСНП) бе одобрено решение, с което 25 октомври се определя за Деня на възвръщането на Тайван. По този повод в страната ще бъдат организирани различни чествания.

С капитулацията на Япония през 1945 г., сложила край на Втората световна война, приключва окупацията на Тайван и той е върнат по силата на международните договорености в пределите на Китай.

Това е важен резултат на войната, който показва, че Тайван исторически и юридически е част от Китай.

Решението за установяване на Ден на възвръщането на Тайван има за цел да защити резултатите и международния ред след Втората световна война, да демонстрира принципа за „един Китай“ и твърдата решимост за защита на суверенитета, единството и териториалната цялост на страната.