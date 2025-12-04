/Поглед.инфо/ На 4 декември съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен посети заедно с първата дама на Франция Брижит Макрон Народния театър в Пекин. Бриджит Макрон придружава съпруга си по време на неговото държавно посещение в Китай.

Двете първи дами заедно посетиха Оперния музей, където се запознаха с историята на театъра и обмените през годините с френската театрална общност. Пън Лиюен заяви, че поколения китайски драматурзи черпят опит от чуждестранния театър, като същевременно съхраняват и развиват традиционната китайска култура. Тя подчерта, че Китай и Франция са велики културни страни и изрази надежда артистите от двете държави да продължат да обменят опит и да се учат взаимно, за да създават още повече изключителни творби.

Бриджит Макрон благодари на Пън Лиюен за внимателното ѝ отношение и високо оцени китайското театрално изкуство. Тя добави, че ще продължи активно да подкрепя културния обмен между двете страни и да насърчава по-дълбоко разбирателство и приятелство между двата народа.