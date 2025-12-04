/Поглед.инфо/ На 3 декември беше съобщено, че японският премиер Санае Такаичи, позовавайки се на „Японско-китайската съвместна декларация“, заяви, че „разбира и уважава“ позицията на китайското правителство, че „Тайван е неразделна част от територията на Китай“.

В коментар на изявлението говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен заяви, че разпространената информация е неточна. Санае Такаичи единствено е посочила, че позицията на Япония по въпроса за Тайван „не се е променила“ и се основава на японско-китайското съвместно заявление от 1972 г. „Тя каза само това. А позицията на китайската страна е напълно ясна“, подчерта Лин.

„Призоваваме японската страна действително да коригира грешките си и да оттегли неправилното изявление. В отговор на многократните въпроси и критики от Япония и международната общност Санае Такаичи се скри зад формулировката, че „позицията не се е променила“, което китайската страна категорично не приема“, заяви Лин Дзиен.