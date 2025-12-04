/Поглед.инфо/ Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с президента на Франция Еманюел Макрон, който е на държавно посещение в страната.

Си Дзинпин отбеляза, че Китай и Франция са далновидни и отговорни независими сили. Тяхната политика е конструктивна и допринася за многополюсния свят и човешкото единство и общата работа. Двете страни трябва да разширят пространството за сътрудничество и да засилят партньорството в традиционни области като авиацията, космическите технологии и ядрената енергетика. Наред с това е важно да се разгърне потенциалът в зелената икономика, цифровата трансформация, биомедицината, изкуствения интелект и новите енергийни източници.

Китай е готов да увеличава вноса на качествени френски стоки и приветства навлизането на повече френски компании на китайския пазар. В същото време Пекин изразява надежда, че Франция ще гарантира справедливи условия и стабилна среда за работа на китайските предприятия.

Макрон заяви, че Франция и Китай поддържат тесни контакти на високо ниво, базирано на взаимно доверие и уважение. Френската страна отдава голямо значение на отношенията с Китай, твърдо се придържа към принципа за „един Китай“ и е готова да продължи да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство.