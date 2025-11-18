/Поглед.инфо/ На 17 и 18 ноември в Пекин се проведе Централна конференция за изграждането на правова държава в Китай, на която бяха разгледани основни въпроси, свързани с върховенството на закона и прилагането му в практиката и управлението.

След 18-ия конгрес на ККП през 2012 г. насам е формирана основната структура за изграждане на правова държава, а социалистическата правова система с китайска специфика непрекъснато се усъвършенства, посочи неотдавна председателят Си Дзинпин.

В новия етап на развитие е необходимо да се постави акцент върху по-нататъшното усъвършенстване на правовия ред в страната, както и на формирането на по-високо ниво на социалистическата законност, подчерта той.

Си Дзинпин посочи и важността от синергия между законността, реформите, развитието и стабилността, като се обръща особено внимание на гарантирането и насърчаването на социалната справедливост.

Трябва да се предприемат стъпки за цялостно правно регулиране на различните сфери на държавната дейност, с цел да се осигури надеждна правова основа за постигането на китайската модернизация и възраждането на нацията, каза още той.