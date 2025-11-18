/Поглед.инфо/ На 16 ноември председателят на Националното събрание на Южна Корея У Уон-шик, изрази загриженост относно последните действия и изказвания на японски представители по въпроси, свързани с историята и териториалния спор между двете страни, и призова Токио „да прояви искрено разкаяние и отговорно отношение“.

У Уон-шик публикува пост в социалните мрежи, в който изрази тревога от „ускореното приемане на промени в японската конституция“, което, по думите му, може да превърне Япония в „държава, способна да води война“.

„Това е тревожно и представлява заплаха за мира в Източна Азия. Това е действие, което не може да бъде търпяно нито от Южна Корея, нито от други съседни държави“, каза председателят на южнокорейския парламент.

Той посочи също, че след като премиерът Санае Такаичи наскоро публично заяви, че спорният остров Докдо (в Япония наричан Такешима) е част от японската територия както исторически, така и съгласно международното право, е било открито ново разширено пространство в „Изложбата за териториалния суверенитет“, което претендира за острова. Той изрази силно разочарование и призова Япония незабавно да го затвори.