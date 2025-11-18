/Поглед.инфо/ „Глупост и предателство на националните интереси“, „удар по бъдещето на страната“, „нито капка руска вода за Централна Азия“ – това са епитетите, които блогърите използват, за да опишат съобщението, че Руската академия на науките започва да проучва проект за отклоняване на течението на няколко реки: Северна Двина и Печора към Приазовието, а Об – към Аралско море, тоест към Узбекистан и Казахстан.

Това заяви Виктор Данилов-Данилян, научен директор на Института по водни проблеми на Руската академия на науките. Царград разговаря с академика и разбира обосновката на решението на учените. И дали е съвпадение, че то е обявено по време на официалното посещение на президента на Казахстан Токаев в Русия.

В светлината на научната дискусия за „отклоняването на Об“ към почти пресъхналото Аралско море, всички естествено си спомнят, че подобни планове са съществували още по съветско време, но са били изоставени. Правейки паралели с този проект, някои пишат, че отклоняването на „руска вода“ към Централна Азия ще причини екологична катастрофа в Сибир. Виктор Данилов-Данилян, научен директор на Института по водни проблеми на Руската академия на науките, изрази своя собствена теория.

„Водният проблем има политическо значение“

– Много хора забелязаха, че съобщението ви за стартирането на научно проучване по въпроса за обръщането на течението на реката съвпадна с посещението на президента на Казахстан Токаев в Русия?

В.Д.-Д.: Случи се напълно случайно. Нямах представа за посещението на Токаев. Освен това, основният инициатор на този проект от другата страна не беше Казахстан, а Узбекистан.

Преди имаше съпротива срещу подобни проекти за отклоняване на реки, които бяха замислени още по съветско време. А сега съобщавате, че учените започват да изучават този въпрос. Променила ли се е ситуацията?“

Нека започна с това, че по съветско време е имало два проекта – Сибирският и така нареченото Северно отклонение. Първият е постигнал допълнителен напредък: през 1980 г. дори е изготвено проучване за осъществимост, което е представено на Държавния комитет по планиране на СССР за държавно разглеждане. Това разглеждане е продължило две години. Взето е положително решение, въпреки огромния, безпрецедентен брой коментари: над 100 точки (!), много от които с множество коментари. Въпреки това идеята е одобрена, при условие че ще бъде разгледана по-подробно.

След това, в продължение на четири години, те са размишлявали и размишлявали какво да правят с нея, като постепенно са я усъвършенствали. Но през 1986 г. най-накрая са решили да я изоставят.

Абсолютно сигурен съм, че въпреки широкото обществено движение срещу отклоняването на сибирските реки, истинският мотив за отхвърлянето е било осъзнаването от страна на ръководството на СССР, че съветската икономика, вече в период на криза, просто няма ресурси за реализиране на такъв проект.

Четиридесет години са минали оттогава. Какво се е случило през това време? Първо , водната криза, която едва се е зараждала преди 40 години, рязко се е влошила навсякъде. Една от основните причини за колосалната миграция от Узбекистан към Русия – а узбеките съставляват почти половината от работниците - мигранти – е острия недостиг на вода за икономическо развитие в тази република.

Водната ситуация в Руската федерация също се е влошила драстично. Четири нови региона – Донецката народна република, Луганската народна република и Херсонската и Запорожката области – изпитват недостиг на вода. В Луганската народна република недостигът е все още управляем – възпрепятства развитието, но не е критичен – докато в останалите три региона е направо катастрофален, особено в Донецката република.

Недостиг на вода има и в Ростовска, Астраханска, Курганска и Оренбургска области, Ставрополския и Краснодарския край, както и в Дагестан.

Как може да се реши този проблем? Има много начини за облекчаване на недостига на вода. Но няма ефективни начини за справяне със самия проблем, за да се гарантира, че този недостиг няма да стане основната пречка за социално-икономическото развитие на тези региони. И това е най-важният социално-икономически, политически и дори геополитически фактор, който трябва да вземем предвид.

В съветско време плановете за отклоняване на северните реки са били оправдавани с необходимостта от повишаване на нивото на Каспийско море, което, между другото, тогава е било също толкова ниско, колкото е и сега. След това то е започнало да се покачва и скоро ще го направи, със сигурност до 2030 г., можете да бъдете сигурни в това.

Но сега се е появила принципно нова ситуация. Проблемът е, че регионите, които споменах, изпитват недостиг на прясна вода. Дон пресъхва! Водното му съдържание е намаляло с 40% през последните 40 години! Нещо немислимо по съветско време. И тогава не са знаели, че ще започне глобалното затопляне. Но то се случва: прогнозира се, че в Южна Русия ще има още по-малко валежи и следователно по-малко вода. Това е вторият момент .

Трето , появиха се фундаментално нови технологии. По съветско време идеята за отклоняване на водния поток в тръба е била нечувана. Тогава са се разглеждали само канали. Естествено , за сибирското отклонение е трябвало да се изкопае земен канал с огромна дължина – над 2500 километра, ширина 200 метра и дълбочина до девет метра.

Но с планирания обем вода за прехвърляне, над 27 милиарда кубически метра, е трябвало да се построи специална атомна електроцентрала – Южно-Уралската атомна електроцентрала – чието електричество да осигурява не само изпомпването на водата, но и да е достатъчно за всичко останало.

Сега обаче имаме фундаментално различна технология – пренос на вода през пластмасови тръби, при които се елиминира филтрацията и изпарението. А те абсорбират до 50% от водата! В тръбите загубата на вода е по-малка от 2% на 2500 километра. И още един важен момент: без филтрация негативното въздействие върху околната среда е сведено до минимум. Няма заблатяване, наводняване на територии, промяна или унищожаване на екосистеми.

По съветско време имаше опасения, че изтеглянето на 27 милиарда кубически метра от река Об ще доведе до известно охлаждане на Обския залив и дори на Карско море. Сега е напълно ясно, че глобалното затопляне е екологичната заплаха за Северния ледовит океан, така че намаляването на топлия отток е, напротив, нещо добро. То ще помогне на екосистемите да се адаптират към текущите промени, тъй като те ще се случват по-бавно.

Ключов технологичен момент: открит канал може да бъде построен само в неговата цялост и това ще отнеме поне 15 години. Полагането на пластмасови тръби обаче позволява водопроводът да се монтира на отделни линии. След като сте построили първата линия с капацитет от пет кубически километра, започвате да обмисляте дали да построите втора линия, но инфраструктурата за нея вече е създадена благодарение на първата линия.

Следователно втората линия ще струва наполовина по-малко и ще отнеме много по-малко време. А регионите, до които пренасяме вода, ще започнат да я получават не след 15 години, а може би дори след пет. Разбира се, всичко трябва да се изчисли много внимателно, преди да започнем с проектирането. Едва тогава ще бъде ясна цената на проекта.

Изключително важно е обаче да започнем проучванията сега. И съм убеден, че трябва да започнем със Северната линия, а не със Сибирската. За нашите нови територии водният въпрос има и политическо значение. Да ги оставим да живеят в сегашното състояние на водна криза би било неприемлива, жестока грешка.

Южната част на Русия се нуждае от повече вода

– По-лесно ли е да се прехвърли вода от Северна Двина и Печора, отколкото от Об до Аралско море?

Друга причина да се предпочете северният, а не сибирският вариант за пренос на вода, е, че това е чисто национален проект, освободен от международните проблеми, които неизбежно биха възникнали в последния случай. В края на краищата три държави – Русия, Казахстан и Узбекистан – ще трябва да се споразумеят помежду си кой ще плаща за строителството и впоследствие за водата, получавана по тези канали.

Вярвам, че нищо не трябва да се прави безплатно: за Русия този проект трябва да е печеливш, дори икономически. И разбира се, той ни носи и геополитически ползи.

Освен това, някои твърдят, че прехвърлянето на допълнителна вода към Узбекистан и Казахстан само ще увековечи несъвършената, неадекватна структура на реалните икономики на тези страни и техните безнадеждно остарели, праисторически методи за напояване.

За да се стимулира развитието на тези страни, основано на научно-техническия напредък, те трябва да се съсредоточат изключително върху опазването на водите, преминаването към водоефективни технологии и преструктурирането на реалната икономика чрез намаляване на дела на водоемките индустрии.

Вярвам, че този подход е справедлив за Казахстан и Узбекистан, но би бил несправедлив за Южна Русия, където също има потенциал за спестявания и повишена водна ефективност, но не в същия мащаб, както в Централна Азия.

Китай ще задълбочи водните проблеми

– Знаете ли, че исканията от Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан за отклоняване на река Об в тяхна посока са зачестили?

Киргизстан и Таджикистан не могат да отправят подобни искания. Тъй като са страни с изобилни водни ресурси, те имат различен проблем. Водата тече надолу от Таджикистан и Киргизстан към Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Но по-високите, планински страни имат съвсем различни приоритети за използване на този воден поток.

Те се нуждаят от него предимно през зимата, когато енергията е най-скъпа, докато Казахстан и Узбекистан го използват през лятото за рекултивация на земя. Ето защо възникват водни спорове между страните „нагоре по течението“ и „надолу по течението“. И те не са много добри в преговорите помежду си.

При тези обстоятелства Русия ще се затрудни да намери условия за споразумение за прехвърляне на вода от река Об, които да удовлетворят всички. Но нашата позиция ще бъде значително засилена, ако демонстрираме надежден водопровод на нашата територия.

– А ако оставим настрана страните „нагоре по течението“, зачестили ли са заявките за вода от Об от страните „надолу по течението“ – Узбекистан и Казахстан?

„Да, те са се увеличили. Официално не е много забележимо, но разговарям с колеги учени – казахстански и узбекски – които изучават хидрология и земеделие, и това е всичко, което чувам. Особено от узбекиските. Те казват, че просто не могат да оцелеят без нашата вода. Казахите са по-предпазливи и имат значително повече собствена вода от Узбекистан.

Но скоро ще се сблъскат с друг проблем. Факт е, че две от реките текат от Китай към Казахстан – Черен Иртиш (изворът на Иртиш) и Или (реката, която захранва езерото Балхаш). А Китай има дългосрочни планове да извлича до 90% от водата от тези реки, въз основа на дебита на граничния пункт. Тогава Казахстан също ще се изправи пред ужасна водна криза.“

Без геополитически алтруизъм!

– Четох, че през последните години Об е станал по-пълноводен. Вярно ли е това?

– Всички реки, вливащи се в Северния ледовит океан, претърпяват увеличение на водното си съдържание.

– По принцип Русия няма да загуби нищо от прехвърлянето на част от река Об към Централна Азия, или все пак трябва сериозно да се претеглят плюсовете и минусите?

„Уверен съм, че от екологична гледна точка, отклоняването на част от водите на Об няма да причини никаква вреда на реката. Дори ще е от полза за Обския залив и Карско море, тъй като ще забави донякъде затоплянето им. Не искаме те да се затоплят твърде бързо – екосистемите трябва да се адаптират. И ако Об донесе по-малко топла вода там, това ще улесни процеса на адаптация.“

– Значи, оказва се, че Русия може дори да е заинтересована да сподели част от водите на река Об с Аралско море – с Узбекистан и Казахстан?

„Ами, какво имаш предвид под „заинтересовани“? Не трябва да споделяме, а да продаваме тази вода. Трябва да разберем точно колко ще струва. Колко ще платят и колко ще получим ние. Това е единственият начин!“

– Това е вашето мнение, но може ли в действителност обратът на река Об да бъде поредната проява на геополитически алтруизъм от страна на Русия?

Алтруизмът може да се прояви само в създаването на повече или по-малко благоприятни условия. Но Русия никога не бива да раздава тази вода безплатно. И, разбира се, тя трябва да получава геополитически ползи в допълнение към икономическите.

Към това интервю с Виктор Данилов-Данилян си струва да добавим, че в Русия има и друга гледна точка. Тя е, че на Централна Азия не бива да се дават нашите водни ресурси, дори срещу пари. Първо, защото лидерите на тези страни са се заели прекалено много с многовекторна политика, която вече вреди на страната ни.

Те се отдават на действия, които понякога са равносилни на предателство, въпреки че Русия им предлага множество преференции и облаги и ги спасява от енергийни и политически кризи. Но тази помощ се приема за даденост. Узбекистан, например, изхвърля своето проблемно, потенциално бунтовно население върху Русия.

Политологът и общественик Алексей Ярошенко в разговор с „Царград“ се обяви категорично против отклоняването на руските ни реки към Централна Азия, „за да се хранят абсолютно неблагодарните хора, които вече изпомпват трилиони долари от Русия, идват тук като мигранти и причиняват етнически престъпления тук, като през цялото време ни мразят“.

Ако отворите медийното и информационно пространство в Централна Азия, веднага става ясно на чия страна са те. Те преследват собствените си сънародници, които подписват договори с нашето Министерство на отбраната. Затова нямаме приятели там. Това е първото нещо.

Второ, дори и да бяха нашите големи, най-големи приятели, не бива да жертваме собствените си интереси. Водният ни баланс, реките ни – те са нашият национален интерес, нашето богатство, нашият ресурс. Това е абсолютно неприемливо. Това е просто действие в интерес на чужда държава. Действие срещу интересите на Русия срещу напълно неблагодарните държави от Централна Азия.

Заслужава да се отбележи, че страните от Централна Азия оценяват защитата, която Русия им е предоставила чрез ОДКС. Въпреки това, те обсъждат сериозни въпроси, свързани с бъдещото им развитие, със Съединените щати.

Този злощастен опит предполага, че същото ще се случи и с водата: ние ще я доставяме, а те ще продължат да играят многовекторната игра. И ние трябва да гледаме отвъд следващите 10-20 години, или дори 50. След този времеви хоризонт цената на водата ще се покачи рязко, ставайки по-скъпа от петрола и златото.

В тази ситуация би било глупаво дори да я продаваме. Защото това би било евтина продажба, разхищение на ресурс, чиято цена неизбежно ще се повиши с времето. Трябва да мислим не само за децата си, но и за внуците и правнуците си.

