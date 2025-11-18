/Поглед.инфо/ Споменът за златна рибка винаги е бил оръжието на режимната пропаганда и често изтъкнати прогресивни коментатори застиват в този закърнял спомен, за да угодят както на прогресистите, така и на своите господари.

Войната в Украйна е случай, в който този закърнял спомен води до опасни ситуации за оцеляване на човечеството. Когато имаме две ядрени суперсили, всяка от тях се страхува от възможността за „първи удар“, което означава удар, който би бил извършен по такъв начин, че да унищожи страната и да предотврати отмъщение.

Това беше основната причина, поради която Америка не може да позволи съветски ракети в Куба, а Русия не може да толерира армии на НАТО в Украйна и Грузия. Това трябва да се разбере от онези, които твърдят, че милеят за мира!

По време на обединението на Германия САЩ обещаха, че НАТО няма да се премести „нито сантиметър“ на изток. Обещание, което скоро нарушиха. Непрекъснатото разширяване на НАТО на изток беше провокация за сигурността на Русия. Решението на НАТО през 2008 г. да отвори възможността за присъединяване на Украйна и Грузия към НАТО беше на ръба на обявяване на война.

Всъщност, американските неоконсервативни интелектуалци проектират конфликт между Украйна и Русия още от края на ХХ век, за да демонтират или контролират последната.

Не симпатизирам на консервативното авторитарно управление на Путин, но Путин поне не прие колонизацията на страната си.

На последните демократични избори в Украйна, без „декомунизация“, без националистически щурмови батальони и без премахване на опозиционните партии, многоетническият народ на страната избра Янукович, чиято програма обещаваше неутралитет между НАТО и Русия и защита на етническите и езиковите малцинства. По-голямата част от украинския народ избра неутралитета.

Заместник-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд – според собствените ѝ думи, инвестира пет милиарда долара през 2014 г., за да осигури успех на свалянето на избрания президент от „движението“ на Майдана и с помощта на въоръжени неонацисти, въпреки факта, че опозицията и правителството се бяха споразумели за предсрочни избори.

Двете провокативни мерки на временното правителство, сформирано по поръчка на Нуланд, бяха издигане на нацисткия колаборационист, антисемит и убиец Степан Бандера до ранг на национален герой и делегитимиране на руския език, което отчужди рускоезичните провинции от Киев (представете си реакцията на Женева, Швейцария, ако едно немскоезично националистическо правителство делегитимира френския език).

Тези две фашистки мерки разпалиха гражданската война, а „политически коректните“ коментатори са забранени, за да не оспорват официалния наратив.

Отвоюването на руските провинции беше извършено главно от неофашистки батальони като „Азов“, с хиляди жертви сред дезорганизираните рускоезични. Бившият френски министър на образованието Люк Фери говори за шест хиляди жертви, предимно невъоръжени цивилни, в допълнение към над десетте хиляди жертви на бомбардировките над градовете на бунтовния Донбас.

Западът саботира споразуменията от Минск-2, които предвиждаха неутралитет и автономия на страната за бунтовните народни републики на Донбас, макар и в рамките на Украйна, а Меркел и Оланд обясниха, че са ги подписали като гаранти само за да спечелят време за въоръжаването на украинския режим.

Когато започна руската СВО, Зеленски предложи през пролетта на 2022 г. споразумение, което би наложило неутралитет на страната, защита на рускоезичното малцинство, отстъпване Крим на Русия според решението на нейния народ и автономен статут за двете „народни републики“ на Донбас. Но Западът се намеси, за да го предотврати, което доведе до над 600 хиляди загинали украинци и над 150 хиляди руснаци в окопите, в клане на войници, напомнящо за Първата световна война.

Днес, под прикритието на Запада, героизацията на Бандера и делегитимирането на руския език продължават в Украйна.

И накрая, по отношение на неправилния опит за аналогия между жертвите на руските бомбардировки и израелските бомбардировки в Газа, трябва да посочим някои данни. В Украйна имаме един невъоръжен цивилен загинал на всеки десет загинали войници в окопите. Докато в Газа имаме над десет загинали невъоръжени цивилни за всеки боец. Във всички войни на Запада (Сърбия, Ирак, Либия и др.), загиналите цивилни са далеч повече от загиналите войници на „врага“.

„Политически коректната“ солидарност с режима на Украйна, прикриваща важни аспекти на реалността, може да се превърне в ужасно оръжие, защото продължаването на войната с активното и открито участие на Запада може да доведе до ядрен конфликт!

Превод: д-р Радко Ханджиев