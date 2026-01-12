/Поглед.инфо/ На 12 януари в Пекин Комисията за проверка на партийната дисциплина към ЦК на ККП проведе своя пети пленум.

На него генералният секретар Си Дзинпин произнесе реч, в която подчерта необходимостта от отстояване и засилване на всеобхватното ръководство на партията, както и от по-нататъшно задълбочаване на строгото вътрешнопартийно управление чрез по-високи стандарти, по-конкретни и по-ефективни мерки.

Си Дзинпин призова за по-решително и последователно прилагане на ключовите решения и разпореждания на Централния комитет, за по-научно и действено ограничаване на властта в рамките на институционални механизми, както и за продължаване на безкомпромисната борба срещу корупцията. Той подчерта, че всичко това е необходимо, за да се осигури изпълнението на целите и задачите през периода на 15-ата петилетка.

На пленума секретарят на Комисията за проверка на партийната дисциплина Ли Си представи доклад за работата ѝ.