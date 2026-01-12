/Поглед.инфо/ В навечерието на визитата на канадския премиер Майк Карни в Китай, бившият министър-председател на тази страна Жан Кретиен даде ексклузивно интервю за КМГ, в което подчерта, че диалогът и взаимното уважение са ключът към нормалното развитие на двустранните отношения.

„Надявам се посещението на канадския премиер в Китай да се превърне в нова отправна точка за отношенията между нашите страни. Заради сътресенията, предизвикани от действията на президента на САЩ, ние търсим сътрудничество с други държави, за да постигнем икономическа диверсификация. Винаги съм смятал, че икономиките на Канада и Китай са в голяма степен взаимнодопълващи се – Китай разполага с предимство в човешките ресурси, а Канада има предимство по отношение на земята и природните ресурси, както и определена база от кадри. Затова двете страни напълно могат да работят заедно и чрез сътрудничество да постигнат общо развитие в условия на мир и просперитет“, посочи Кретиен.

„Винаги съм вярвал в силата на диалога. Дори когато има разногласия, ние трябва да ги решаваме по подходящ начин чрез общуване. В крайна сметка всяка държава притежава суверенитет и това трябва да бъде уважавано. Бъдещето на Китай следва да бъде определяно от китайския народ, точно както бъдещето на Канада се определя от канадския народ“, каза още бившият премиер.