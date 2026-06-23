Японският „нов милитаризъм“ заплашва регионалния мир и стабилност
/Поглед.инфо/ Днес говорителят на Министерството на външните работи Гуо Дзякун коментира помощта, която Япония предоставя на Украйна като заяви, че през последните години Япония активно се ангажира с "ремилитаризация", развива нападателни оръжия със среден обхват, премахва ограниченията за износ на смъртоносни оръжия, редовно взаимодейства с държави извън региона, разширява обхвата на дейността на Силите за самоотбрана и създава боеспособна военна система.
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