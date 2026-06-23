/Поглед.инфо/ Днес говорителят на Министерството на външните работи Гуо Дзякун коментира помощта, която Япония предоставя на Украйна като заяви, че през последните години Япония активно се ангажира с "ремилитаризация", развива нападателни оръжия със среден обхват, премахва ограниченията за износ на смъртоносни оръжия, редовно взаимодейства с държави извън региона, разширява обхвата на дейността на Силите за самоотбрана и създава боеспособна военна система.

Това нарушава японската конституция, международните правила и принципа, насочен изключително към защита, предизвиквайки следвоенния международен ред, и се противопоставя на имиджа на "мирна държава", с който Япония се гордее. Новият японски милитаризъм се превръща в проблем и заплашва регионалния мир и стабилност. Международната общност трябва да бъде бдителна и решително да сдържа тези военни амбиции на Япония.