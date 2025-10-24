/Поглед.инфо/ Днес официално започна втората фаза на 138-ото издание на Кантонския панаир. Фокусирано върху темата „Качествен живот у дома“, настоящото издание обхваща обща изложбена площ от 515 000 квадратни метра, с близо 25 000 щанда и над 10 000 участващи предприятия. Сред тях повече от 2900 са национални високотехнологични компании, зелени производствени фирми и национални центрове за промишлено проектиране.

Втората фаза ще акцентира върху презентацията на обзавеждане за дома, подаръци и декоративни предмети. Панаирът служи като глобална платформа за купувачи, интегрираща иновативен дизайн с екологични нисковъглеродни концепции.