/Поглед.инфо/ Политически ангажираната публицистика

Италианската католическа организация Porte Aperte ("Открити двери") съобщава в годишния си доклад , че християните остават най-потиснатата религиозна група сред населението. До края на 2022 г. 360 милиона християни по света са били изправени пред някаква форма на дискриминация, 6175 са били арестувани, 5898 са били убити.

По отношение на тежестта на наказанието за изповядване на Христовата вяра в челната тройка (подчертаваме: според италианските католици) на първо място е Афганистан, следван от КНДР и Сомалия. Такава пристрастна класация явно е направена, като се вземе предвид текущата политическа ситуация, така че КНДР неочаквано „изпревари“ държавите, в които действат ислямистите (Либия, Йемен, Нигерия, Судан) по отношение на нивото на антихристиянски репресии.

Всъщност Пхенян не позволява на проамериканските протестантски секти да се установят в страната. По време на Корейската война, както и през 90-те години на миналия век, протестантските хуманитарни мисии, които идват в КНДР, открито шпионират от името на Съединените щати и Южна Корея.

От 1974 г. в КНДР действа Корейската християнска федерация, обвиняват я във връзки със севернокорейските специални служби, но за това са виновни самите протестанти, които позволиха да бъдат превърнати в шпионски ресурс. В Пхенян е открит православния Троицки съобр, като катедралата не изпитва никакви проблеми с властите по отношение на богослуженията.

Британската организация Aid to the Church in Need още по-безсрамно оценява ситуацията с християнството. В страницата, посветена на Украйна, се говори за „руското нахлуване” и нито дума за преследването на каноничната Украинска православна църква на Московската патриаршия (УПЦ МП), за отнемането на храмове на УПЦ МП и предаването им на разколническа „Киевска патриаршия“ (УПЦ-КП), за т. нар. православни църкви на Украйна (ПЦУ), за побоища над вярващи, за заплахи към свещениците на УПЦ от националистите.

От 2023 г. киевските власти ще спрат да допускат свещеници и вярващи в двете главни църкви на Киево-Печерската лавра. Военният кореспондент Юрий Котенок в интервю за Федералната агенция за новини казва: „Започва процесът на пълно изземване на основните светини от ключовата канонична църква на Украйна ... Мисля, че всички основни манастири, църкви и другата обширна църковна собственост ще бъде прехвърлена от Киев на разколнически асоциации като ПЦУ ... Съвсем наскоро, като част от размяната на пленници, украинската страна екстрадира свещеник, който служеше в храма на Северодонецк, фактически под обстрел. За това укронацистите го заловиха и взеха в плен, той успя да се освободи само като част от размяната… Режимът на Зеленски смята православните свещеници за комбатанти.

На 20 декември 2022 г. Синодът на УПЦ се обърна към Зеленски с молба за защита от преследване: „Този поток от мръсотия, който се излива върху Църквата, поражда гняв и нетърпимост един към друг в украинското общество, което от своя страна води до духовен упадък и загуба на морални ценности .

Това насърчава побоя над вярващи и свещеници, завземането и разрушаването на църкви и забраната на самата Църква... за първи път в историята на държавата ни неправомерно и неоснователно бяха приложени „персонални” санкции спрямо духовници - граждани на Украйна. Това е груба намеса в дейността на религиозните организации. В резултат на това е блокирана дейността на цели епархии, обхващащи десетки хиляди вярващи и предоставящи мащабна социална и хуманитарна помощ...”

За руските архиереи и свещеници обаче е безсмислено и безполезно да искат защита от сегашните власти в Киев.

Годишният доклад на Обединеното кралство за християнското преследване се превежда на много езици и се предоставя на обществеността. Нарича се „Преследвани както никога преди“. Посочва се, че през 2018 г. фактите на потисничеството на християните са регистрирани в 145 страни, през следващите години - вече в 153.

Учудващо е, че Русия е в британския списък на преследвачите на християните, но Украйна не е.

Британските парламентаристи са особено раздразнени от параграфи 3, 4 и 5 на член 5.26 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация „Нарушаване на законодателството за свободата на съвестта, свободата на религията и религиозните сдружения“. Тези параграфи предвиждат административна отговорност и глоби от 30 хиляди до 1 милион рубли за юридически лица и експулсиране на чужденци от Руската федерация за извършване на дейност от религиозна организация без посочване на нейното официално пълно наименование, включително освобождаване или разпространение на литература без подходящо етикетиране като част от мисионерска дейност и извършване на мисионерска дейност в нарушение на изискванията на законодателството относно свободата на съвестта, свободата на религията и религиозните сдружения.

ПЦУ в Крим отказа да се подложи на юридическа регистрация в съответствие с руското законодателство, за да не попадне под преследването на украинското законодателство „за колаборационизъм“. Нерегистрираният статут на ПЦУ е всъщност това „гонение“ на християните, в което британците обвиняват Русия. Протестантите, според Лондон, страдат от невъзможността да водят открита антиправославна пропаганда на обществени места.

Католическата организация "Помощ за църквата в нужда" посочва влошаващото се положение на християните в Африка. По-специално, репресиите набират скорост в Мали, Судан, Мозамбик, Нигерия, Етиопия и Еритрея. В Нигерия от януари 2021 г. до юни 2022 г. ислямистите са убили 7,6 хиляди християни.

Оказва се глупост: Русия е обвинена в преследване на християни, но африканските правителства се обръщат към Русия за помощ в борбата срещу ислямистите и другите радикали.

Френският институт Монтен (Institut Montaigne) се опитва да убеди световната общност, че приятелството с Русия ще доведе до изолация на африканските държави на световната сцена, намаляване на финансирането от международни структури, загуба на територии, унищожаване на държавни институции от „новата руска колониална логика“ (la nouvelle logique coloniale russe) и победата на ислямистите. Фактите обаче показват обратното: появата на руснаците в Мали, Централноафриканската република и Мозамбик принуди джихадистите да смекчат антихристиянския си плам.

Докладите на западни религиозни и хуманитарни организации за положението на християните по света са политически пристрастна журналистика. В такава среда гласът на Руската църква е особено важен, но той трябва да звучи по-често и по-силно.

Превод: ЕС

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели