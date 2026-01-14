/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Нако Стефанов за „успешната“ операция на САЩ във Венецуела и за скритата ѝ логика: битката за долара чрез петрол и натиск върху БРИКС. В разговора се очертава картина на настъпващ неоимпериализъм, удар срещу Русия и Китай, безлична геополитически Европа и опасни сценарии – от разлом в НАТО до Одеса като възел на войната и мира.



Вижте анализа на проф. Нако Стефанов за Венецуела, долара и риска от голяма ескалация.

В първата част на разговора Владимир Трифонов и проф. Нако Стефанов разглеждат операцията на САЩ във Венецуела като много повече от смяна на власт: като опит да се върне доминацията на долара чрез контрол върху нефт и „разпиляване“ на БРИКС. Обсъждат се тезите за нов неоимпериализъм, ролята на Китай и Русия, отслабването на ЕС като самостоятелен геополитически играч, разломи в НАТО и военните перспективи в Украйна – включително защо Одеса се представя като ключ към преминаване от военна към политическа фаза.

