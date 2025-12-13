/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев той прави хладна политикономическа дисекция: американският дълг става непоносим, НАТО се използва като инструмент за натиск над Европа, а БРИКС ускорява процеси, които изтласкват долара — чрез търговия в национални валути и натрупване на злато.

Продължаваме разговора с проф. Румен Гечев (УНСС) за голямата промяна в света:

Защо в САЩ се говори за излизане от НАТО и какво стои зад натиска Европа да плаща повече;

Какво означава държавен дълг от 38 трилиона долара и лихви над 1 трилион ;

Защо Япония и Великобритания ограничават покупките и дори продават американски дълг, а Китай играе дългосрочно;

Защо санкциите срещу Русия удариха най-силно Европа и как Русия преструктурира търговията си;

Формира ли се руски макрорегион и как БРИКС върви към разплащания извън долара — включително чрез злато и национални валути.

Проф. Гечев извежда тезата, че геополитиката се движи преди всичко от икономически потоци, ресурси и капитал, а не от лозунги. Според него натискът около НАТО и европейските разходи за отбрана е част от американска стратегия в условията на свръхдълг и растяща цена на обслужването му, при което външните купувачи на американски дълг вече не са безкраен ресурс. Втората линия е глобалната икономическа реорганизация: Русия, Китай, Индия и партньорите им разширяват търговията в национални валути, трупат злато и строят коридори и индустриални кооперации, което ускорява свиването на доларовата доминация. Изводът е ясен: големите сили ще се опитат да „изтъргуват“ отстъплението си с нови сделки и зони на влияние, а България трябва да мисли през един критерий — националния интерес, без да влиза в чужди капани „с кого сте“.

