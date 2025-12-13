/Поглед.инфо/ Проф. Боян Дуранкев дава тежка диагноза: държавата се управлява „на автопилот“, корупцията е тотална, протестите са справедливи, но без идея за „следващата стъпка“ и всичко рискува да завърши с нулев резултат.

В първата част от разговора в студиото на Поглед.инфо проф. Боян Дуранкев разчита българската политико-икономическа криза през големите теми: управление без посока, „инерционен“ бюджет, концесионна държава, разпад на морални ориентири, протести срещу корупцията и риск от повторение на стария модел.

Какво липсва на протестите, защо „стабилността“ е само фасада и къде е изходът – гледайте разговора.

Разговорът очертава картина на държава без стратегическо управление: формално има институции, но реално „капитан“ няма, а решенията се движат по инерция – включително чрез повтарящи се бюджети и политика „по вятъра“. Дуранкев описва корупцията като всеобхватен модел, който разлага не само администрацията, но и обществения морал, и предупреждава, че протестите са ясни „срещу какво“, но остават неясни „за какво“ – и затова рискът е ново завъртане към същия резултат.

проф. Боян Дуранкев, България криза, корупция, протести, бюджет, управление на автопилот, еврозона, ППДБ, ГЕРБ, политикономия, национален интерес, институции

#ПогледИнфо #БоянДуранкев #Политика #Икономика #Корупция #Протести #Бюджет #Еврозона #България #Анализ

Абонирайте се за канала на Поглед.инфо , за да не изпускате новите интервюта и анализи.

, за да не изпускате новите интервюта и анализи. Споделете това видео в групи и сред приятели – нека разговорът стигне по-далеч.

това видео в групи и сред приятели – нека разговорът стигне по-далеч. Напишете коментар: Кое е най-голямото препятствие пред промяната – корупцията, липсата на идеи или страхът от „следващата стъпка“?

Pinned comment

„Проф. Дуранкев: протестът е ясен срещу какво, но липсва за какво. Съгласни ли сте? Другата част е тук: [линк]“

Тагове

Поглед Инфо, Boqn Durankev, Boyan Durankev, България, корупция, протести, бюджет, еврозона, политикономия, анализ, политика, институции