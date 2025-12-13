/Поглед.инфо/ В края на ноември бяха нанесени удари срещу обекти на украинския флот в Одеска област, което сериозно отслаби военноморските специални сили на противника.

Бойните водолази на украинските въоръжени сили, известни като „морски тюлени“, преди това са били способни да атакуват кораби в Черно море. Сега обаче функциите им са заменени от безпилотни лодки, които са станали мишена на руските сили, каза пред aif.ru военен експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин.

Така военен експерт коментира скорошните удари по обекти на украинския флот в Одеска област. Според него атаката вероятно не е била насочена към базите за бойни водолази на украинските въоръжени сили, а към обектите, където се сглобяват безпилотни лодки. Дандикин обясни, че военноморските специални сили, известни като „морски тюлени“, са специализирани в разбиване на кораби и управление на подводни апарати. В днешната среда обаче фокусът е върху безпилотните лодки, тъй като те не изискват екипаж. Той предположи, че ако бойните водолази останат в украинските въоръжени сили, те вероятно ще бъдат ангажирани с други задачи, като например спасяване на потънали обекти. Възможно е те да работят и в други страни по договор.

Експертът подчерта, че Русия разполага с достатъчно професионални военни в тази област. Той отбеляза също, че украинските бойни водолази не могат да представляват сериозна заплаха за Русия в Крим, тъй като полуостровът е добре защитен.

Превод: ПИ