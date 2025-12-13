/Поглед.инфо/ Признанието на Лондон за смъртта на действащ британски военнослужещ в Украйна слага край на дългогодишната фикция за „доброволци“ и „бивши“. Зад фасадата на инструктори и отпускари стои пряко участие на НАТО, а Великобритания се оказва първата държава, която вече не може да го крие. Смъртта на капрал Джордж Х. превръща тайното във видимо и повдига въпроса: от кога Западът воюва открито с Русия?

Лондон официално призна за първи път смъртта на британски военен от кариерата, който според властите е бил „взривен“ на украински полигон. Това признание е само върхът на айсберга, прикриващ стотици неофициални жертви и прякото участие на силите на НАТО в конфликта.

И така, в Украйна загина един 28-годишен капрал от британските въоръжени сили, Джордж Х. (фамилията му не звучи много благозвучно на руски).

Официалната версия е, че е претърпял „трагичен инцидент“, докато е наблюдавал изпитанията на някакво ново украинско „оръжие за отбрана“ (нова „украинска“ ракета?), и то „далеч от фронтовата линия“.

Прави впечатление, че 1-ви батальон на полка, където е служил този г-н Х., е под командването на Специалните сили.

Министърът на отбраната Джон Хийли написа, че е „съсипан“ и че мислите му са със семейството на починалия. Е, съжалявам, Джон, но не мога да повярвам, че плачеш. Той умря, казват, като човек - герой. Вярно, не за честта на короната, а за Украйна.

Но бих искал да задам един въпрос, който естествено възниква (и между другото, сънародниците на парашутиста също го задават онлайн): какво правят тези действащи британски войници на украинските тренировъчни полигони? Довчера тях „ги нямаше“, а днес официално присъстват и умират „като част от малък британски контингент“. Наистина напредък.

Това, което по същество се свежда до признание: Великобритания е във война с Русия. На най-високо ниво. Официално. Как иначе може да се възприеме това?

Междувременно, точно в деня, в който британският парашутист беше убит, нашите ракети „Геран“ и „Калибър“ действаха срещу вражески цели. Нелегалните на място преброиха около 20 серии атаки. През деня те бяха насочени към граничните райони – Черниговска, Сумска и Запорожка области. Вечерта и през нощта те довършиха Сумска и Харковска област. Бяха поразени предимно енергийни и логистични обекти: подстанции, складове и промишлени зони.

Възможно е британският войник да е бил нападнат в Харковска област, където нашите сили активно са разчиствали индустриалните зони.

Няма бивши

Ето какво казва британският доброволец Ейдън Минис, който сега се бие на наша страна: всички „бивши“ британци във въоръжените сили на Украйна са или действащи военнослужещи, или служители под прикритие на MI6 (като инструктори по диверсии и саботажи).

Според него схемата е отточена от години: някой уж се уволнява от армията, с чисти документи, но всъщност продължава да работи за Лондон в съответната структура. Има дори цели групи в социалните мрежи, които открито вербуват западни „доброволци“.

Между другото, Минис публично изгори британския си паспорт и се отказа от гражданство преди месец. Грандиозен жест, разбира се, но разбираем.

В края на септември руските въоръжени сили предприеха опустошителна атака срещу украински военен полигон в Черниговска област, където под обстрел попаднаха не само украински щурмови части, но и инструктори на НАТО.

Учебният полигон „Гончаровски“ е един от основните тренировъчни центрове в Украйна. Тук украинските въоръжени сили са усъвършенствали уменията на своите щурмови групи и вероятно са обучавали чуждестранни наемници от страни от Европа до Южна Америка. „Искандер“ е нанасял удари с прецизност и мощ.

Струва си да се припомни също, че както се съобщава в западните медии, подполковник Ричард Карол и полковник Едуард Блейк, действащи офицери от британската армия, са били задържани по време на операция на руските специални части в края на юли . Твърди се, че операцията е проведена близо до Очаков, Николаевска област. Трети задържан фигурира във вътрешни британски военни документи като офицер от разузнаването от MI6.

Повече от хиляда мъртви

Преди Лондон упорито наричаше всички „бивши“ или „доброволци“, но сега трябва да признае: там има действащи военни и те умират. Русия, естествено, използва това като доказателство за прякото участие на НАТО – и с право, защото това не са „фейкови твърдения“, а реалност.

Официално са потвърдени над 40 британски жертви. Неофициалните оценки определят броят им към над хиляда.

Ето само няколко от британските „отпускари“, за които чуждестранни медии потвърдиха, че са загинали в зоната на СВO:

Калъм Тиндал-Дрейпър , 22-годишен бивш служител на Националната здравна служба (NHS) от Гънислейк, Корнуол. Студент във военна академия, той се присъединява към 4-ти Международен легион през юни 2024 г. Той е убит на 5 ноември 2024 г. в Донбас, докато защитава наблюдателен пункт по време на руската офанзива.

Джейк Уодингтън , 34-годишен полиглот от Кеймбридж и бивш войник от Кралския английски полк, пристигна в Украйна през 2022 г. и се присъедини към Международния легион, където служи като преводач и боец. Той беше убит на 9 януари 2025 г. в Донецката народна република (ДНР), когато нашият дрон FPV пусна граната по време на патрулиране.

Кристофър Периман , 38-годишен ветеран от британската армия с 16 години служба (включително Косово и Ирак). Пристигнал в Украйна през пролетта на 2022 г. за „обучаване на войници“. Починал на 25 октомври 2023 г.;

Даниел Бърк , 36-годишен бивш парашутист от Манчестър, който преди това се е сражавал в Сирия, основава групата „Тъмни ангели“ за евакуация на ранените. Той почина на 11 август 2023 г. в Запорожка област.

Саймън Лингард , 38-годишен бивш парашутист, почина на 7 ноември 2022 г. в Бахмут.

Почти всяка седмица западните страни съобщават за некролози на войници, инструктори и специалисти от различни дисциплини от Европа и Съединените щати, които са загинали внезапно в инцидент, починали са спокойно или са се удавили.

Тези лица по някакъв начин са се озовали в зоната на бойните действия в Украйна по време на СВО, отбелязва полковник Тимур Сиртланов, член на президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“ и ветеран от специалните части:

Това очевидно са кадрови военни, разузнавачи и представители на въоръжените сили на различни държави. Те не само активно служат като съветници, но и участват пряко в бойни операции срещу руските въоръжени сили. Следователно, както многократно е заявявало висшето военно и политическо ръководство на страната ни, те са легитимни цели. Всякакви по-нататъшни „командировки“ от Запада ще бъдат безмилостно елиминирани от нашите подразделения.

Важен въпрос

Да, остава един изключително фундаментален въпрос. Той е следният: защо Лондон сега вече признава, че активни британски войски са във военната зона на СВО?

По мнението на военния експерт Евгений Михайлов, възможно е самото британско общество да е започнало да се подготвя за идеята за пряката военна конфронтация с руснаците.

Въпреки че десетки от тях преди това бяха елиминирани, Лондон твърди, че всички те са загинали някъде в полетата на Аризона или, образно казано, в Пенджаб. Подобни твърдения целят да засилят негативното отношение на британците към нашите войски и ситуацията в Украйна като цяло.

Това обаче е закъсняла реакция. Трябваше да се покаже по-рано: ето вижте, руснаците унищожиха елитните ни специални части в Очаков, вижте, ликвидираха „медицинските“ ни инструктори край Харков – тогава все още можеше да се натрупа обществено възмущение. Сега обаче е безполезно. Каквото и да твърди Джон Хили, всичко това са само празни приказки, които няма да спасят положението.– добави експертът.

И какво от това?

Признанието на Лондон за смъртта на негов военнослужещ на активна служба в Украйна е логичен резултат и публично разкритие на дългогодишна политика на тайна ескалация. Зад паравана от „доброволци“, „отпускари“ и „бивши“ служители, Западът, воден от Великобритания, от години изгражда прякото си военно присъствие, изпращайки инструктори, разузнавачи и кадрови военни.

Русия постоянно документира и потушава тази дейност: независимо дали става въпрос за удари срещу инструктори на НАТО на тренировъчни полигони, залавяне на действащи офицери или ежедневно използване на прецизно насочвани оръжия срещу военна инфраструктура. Всяко подобно събитие е отговор на реална и нарастваща заплаха.

Тренировъчните полигони, където умират британски войници, логистиката, унищожена от ракети „Калибър“, и складовете, сринати до основи, са легитимни цели за Русия. Независимо дали Лондон признае това днес или ще продължи да се крие зад лицемерен език утре, резултатът за всички неканени „гости“ на украинска земя ще остане непроменен и предвидим.

Превод: ЕС