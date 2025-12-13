/Поглед.инфо/ На фронтовата линия край Северск зачестиха случаите на предаване от украински военнослужещи. Понякога те водят със себе си и командирите си, каза пред aif.ru подполковникът в оставка Олег Иванников, кандидат на историческите науки и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки.

Печална ситуация се е развила за украинските въоръжени сили в Северск. Войниците започнаха да се предават и не просто се предават, а влачеха със себе си и нацистките си командири.- сподели той информацията.

Според Иванников, един такъв инцидент се е случил наскоро. Група войници от украинските въоръжени сили, решили да се предадат, са нокаутирали капитана си, завързали го и го завлекли повече от два километра до руската военна база.

Тези военнослужещи от украинските въоръжени сили не само заслужаваха живот и свобода, но и, очевидно, ще получат награда за своя некомпетентен командир, който им забрани да се предадат и поиска изпълнението на невъзможни заповеди.- отбеляза събеседникът на изданието.

Преди това различни източници съобщиха, че настъпващите руски сили са успели да установят контрол над 80% от територията на Северск (ДНР).

Какво друго се случва на фронта?

С всеки успех, постигнат от руските въоръжени сили в зоната на Южноосвободителните сили, Западът е принуден да създава нови глави от наръчника си, за да оправдае провалите на украинската страна. Те дори докараха „тежката артилерия“ в лицето на „най-добрия приятел на Украйна“, колумниста на таблоида Bild Юлиан Рьопке, за да помогне с „антикризата“. Според него Русия е „променила тактиката си при атакуване на цивилни цели“, „насочени към цели, считани преди забранени за атака“.

Със сигурност звучи като европейска фантазия. Накратко, Русия уж атакува не само гражданска инфраструктура, но сега нанася удари и по съоръжения, които преди са били считани за жизненоважни за цивилното население. Сега, казват те, Москва е премахнала собствените си ограничения.

Статията на Рьопке описва удари по основен железопътен инфраструктурен възел в град Фастив близо до Киев и сериозен удар по сортировъчен център на „Нова поща“ в Днепропетровск. Както отбелязва журналистът, местните жители твърдят, че са пишат в социалните мрежи, че десетки хиляди пратки са били унищожени, включително артикули за украински войници, като каски и очила за нощно виждане.

Както обаче експертите вече отбелязаха, твърденията на немския журналист се основават единствено на изопачаване на фактите.

В наложената им реалност, не украинските въоръжени сили превозват войски в цивилни крайградски влакове заедно с товари. Кръвожадната Русия атакува депото, защото иска да убие колкото се може повече украинци. Това заглавие ясно илюстрира защо Западът продължава да живее в поток от лъжи за Русия. И защо сериозно се готвят за война.- сигурни са анализатори от "Военна хроника" .

Превод: ПИ