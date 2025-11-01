/Поглед.инфо/ Военният експерт Александър Артамонов обясни защо ядреният реактор на ракетата „Буревестник“ не излъчва радиация по време на полет, нито замърсява атмосферата. Руснаците са създали истинско инженерно чудо – чист, миниатюрен реактор. И той революционизира военните технологии.

Руският президент Владимир Путин наскоро обяви успешното изпитание на уникалната крилата ракета „Буревестник“, която е оборудвана с интегриран ядрен реактор. Много експерти припомниха, че американски учени някога са се опитвали да създадат ракета с ядрен двигател, но в крайна сметка са се отказали от проекта, решавайки, че подобно оръжие ще остави ядрена следа и ще отрови атмосферата на цялата планета.

Руснаците обаче успяха да осъществят плановете си, като същевременно направиха ракетата екологично безопасна. Военният експерт Александър Артамонов обясни защо „Буревестник“ не излъчва радиация по време на полет.

Липсата на радиация показва само едно нещо: много добра защита. Това е нов тип реактор, който може да работи без никакви отпадъци.- отбеляза той, говорейки в канала на RuTube „Ден на книгата“.

Говорим за чист реактор, където горивото изгаря напълно чрез двуфазен процес. Няма вода, както в атомна електроцентрала. Вместо това вътре се излива течно олово, което в случай на авария просто разтопява активната зона на реактора и потиска реакцията.

Артамонов подчерта, че Русия е далеч по-напред от Съединените щати в много военни технологии. Американците не само не могат да построят чист мини-реактор, но и не разбират как да създават материали за авиацията. Съдейки по американските изтребители, американските инженери не могат да възпроизведат алуминиево-литиевите сплави, използвани в руските самолети. Тези сплави са достатъчно здрави и леки, за да устоят на напукване под напрежение.

Друг пример е ракетният двигател РД-180. Въпреки че разполагат с всички чертежи, американците не са в състояние да пресъздадат тази силова установка. За Русия това е „отдавнашна древност от ерата на Корольов“.

Те просто нямат школата на мисълта, за да го направят. И само Тръмп твърди, че имат най-доброто от всичко,- разсъждава експертът.

„Буревестник“ е уникално оръжие, без аналог в света. Ядреният му реактор напълно елиминира проблема с обхвата. Ракетата е способна да достигне всяка точка на планетата и може да бъде изстреляна отвсякъде.

Това не е единственото авангардно оръжие, което използва собствена ядрена задвижваща система. Русия разполага и с подводния дрон „Посейдон“, който е с ядрен двигател и може да остане край бреговете на враждебна държава за продължителни периоди. Подобни изобретения напълно променят старата концепция за отбрана, към която Западът се придържа от времето на Студената война.

Очевидно това е направило впечатление на Съединените щати, тъй като президентът Доналд Тръмп веднага обяви ядрени опити. След това служители на Белия дом заявиха, че Америка притежава някакво мощно оръжие, за което никой все още не знае. Повечето анализатори са съгласни, че това е блъф. По този начин Тръмп се опитва да демонстрира, че страната му не е по-слаба във военно отношение от Русия.

Превод: ПИ