/Поглед.инфо/ В Русия е създадена първата партида от нов модел автоматично оръжие, което трябва да замени известната АКС-74У. Щурмовата пушка АМ-17 се различава както от съветските модели, така и от чуждестранните аналози. Кои са основните характеристики на тази щурмова пушка и каква роля играят скъсените щурмови пушки на бойното поле днес?

След края на Втората световна война и приемането на въоръжение на автомата „Калашников“ в СССР, работата по създаването на серийни модели на автоматични пушки, които биха се различавали от автомата по по-малките си размери и тегло, е напълно преустановена. Съветските конструктори се връщат към създаването на малогабаритни автоматични оръжия едва след въвеждането на патрона 5,45x39 мм във войските.

През 60-те и 70-те години на миналия век разработките в областта на малогабаритните оръжия се превръщат в световна тенденция. Британски, белгийски, американски и немски оръжейници се опитват да създадат скъсена щурмова пушка. Последните постигат най-голям успех, пускайки на пазара 563-милиметровата щурмова пушка NK53 със сгънат приклад през 1975 г. Съветският съюз обаче представя също толкова достоен вариант няколко години по-късно.

През 1979 г. съветската армия получава щурмова пушка АКС-74У (скъсена). Първоначално е разработена за въоръжаване на екипажи на бронирани машини, но с течение на времето печели признание сред пилотите на хеликоптери, служителите на специалните части и подразделенията на МВР. Основната ѝ разлика е цевта, намалена до 206,5 мм, както и сгъваемият приклад. АКС-74У е оборудвана с боеприпаси и пълнители, идентични с тези на АК-74.

Новата автоматична пушка се оказа удобна за скрито носене и имаше висока пробивна способност в сравнение със западните аналози. Намалената начална скорост на куршума намали вероятността от рикошет. Очевидният недостатък на „скъсяването“ беше намаляването на точността и групираността на стрелбата поради намаляването на дължината на цевта.

Въпреки факта, че АКС-74У продължава да бъде на въоръжение в руските сили за сигурност, през 1994 г. на базата на АК-74М е разработена друга компактна щурмова пушка - АК-105, с калибър 5,45x39 мм. Тя се различава от основната версия, на първо място, по скъсената си със 110 мм цев, чиято дължина е 314 мм.

По аналогия със скъсения АКС, на дулото е монтиран компенсатор с коничен пламегасител, което позволява напълно да се елиминира дулната светкавица при стрелба и повишава ефективността на оръжието. Прицелните прибори на „сто и петицата“ са стандартни за всички „Калашников“, но за разлика от предишния компактен модел, АК-105 има скоба за монтиране на оптичен мерник. Всичко това, съчетано с увеличената дължина на цевта, прави новия автомат по-точен и ефективен от АКС-74У.

Други представители на местните малогабаритни щурмови пушки бяха модификации на АК-12 , получили имената АК-12К и АК-12 СК за същия калибър 5.45x39 мм. Например, представена в началото на 2025 г. на международното изложение в Абу Даби, щурмовата пушка АК-12К вече беше тествана в зоната на СВО през юни , като постъпи на въоръжение във въздушно-десантните части. С обща дължина от 810 мм и дължина на цевта от 290 мм, скъсената „дванадесетица“ тежи само 3,4 кг, оборудвана е със сгъваем приклад, подобрено предно зацепване и, ако е необходимо, нискошумно стрелково устройство.

И сега концернът „Калашников“ пусна първата експериментална партида малогабаритни автомати АМ-17, които успешно преминаха военни и държавни изпитания. Всъщност, АМ-17 би трябвало да се превърне в заместник на легендарния АКС-74У. Този модел не е лишен от свои собствени характеристики и акценти.

На първо място, говорим за използването на различни полимери. Приемникът, корпусът на спусъка, включително предпазителят на спусъка и пистолетната ръкохватка, са изработени от удароустойчива пластмаса. Това позволи да се намали теглото на оръжието до 2,5 кг без патрони с обща дължина 740, а със сгънат приклад - 490 мм. Интересното е, че дължината на цевта на АМ-17 е по-дълга от тази на АКС-74У и е 230 мм, което се отразява положително на балистичните характеристики на новия модел.

АМ-17 е оборудвана с релса Picatinny, сгъваем телескопичен приклад и ръкохватка за взвеждане на затвора, която може да се монтира от двете страни (за десничари и левичари). Дължината на приклада може лесно да се регулира въз основа на антропометричните данни на стрелеца.

Освен това, както твърдят разработчиците на оръжието, е възможно да се стреля без загуба на точност и групиране на стрелбата дори със сгънат приклад. Новата щурмова пушка е оборудвана със стандартни кутийни пълнители на Калашников за 30 патрона. Интересна особеност на пълнителя в „седемнадесетицата“ е наличието на прозрачни прозорци, които позволяват да се оцени броят на оставащите патрони.

Скорострелността е 700-850 изстрела в минута. Използват се всички видове бойни патрони 5,45 мм, приети на въоръжение от руските войски - с обикновен куршум, куршум с повишено проникване, бронебойни и специални бронебойни.

Основното предимство на скъсените щурмови пушки, започвайки с АКС-74У, е намаленото им тегло.

Лекото „късоцевно“ оръжие е много компактно и следователно удобно за екипажи на бронирани машини, самолети, военни шофьори, разузнавателни и диверсионни групи и специални части. Намалените размери позволяват ефективното използване на подобни оръжия в престрелки на близки и средни разстояния, което е много важно по време на бой, например в градски условия.

И разбира се, намаляването на теглото на автомата позволява значително увеличаване на боеприпасите, носени от войника. Въоръжен с компактна AM-17, войник, действащ в градски райони и на закрито, може да носи много повече боеприпаси, отколкото когато използва „класически“ модели на автомати.

В близък бой използването на малогабаритни щурмови пушки също може да бъде ефективно. При стрелба на къси разстояния, проникващата способност на куршума, дори като се вземе предвид скъсената цев, остава доста висока. Това прави скъсената щурмова пушка страховито оръжие дори срещу противници, защитени с бронежилетки. Не бива да се забравя и по-ниската вероятност за рикошет, което е важно и в бой в затворено пространство.

Разбира се, всички видове малогабаритни автоматични оръжия, използвани днес, не са без определени недостатъци. Първият от тях е ниската точност на стрелба в сравнение с пълноразмерните автоматични оръжия. Точността също е по-ниска, главно поради намаляването на началната скорост на куршума. Скъсената цев прегрява много по-бързо при стрелба на дълги редове, отколкото при пълноразмерните модели.

Въпреки това, в определени бойни ситуации всички тези недостатъци са от много по-малко значение от предимствата на този вид оръжие. Може спокойно да се каже, че малките автоматични оръжия остават търсени във въоръжените сили и днес, а тяхната еволюция продължава, като се вземат предвид съвременните военни операции.

Превод: ЕС



