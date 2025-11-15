/Поглед.инфо/ Съединените щати губят способността си да нанесат превантивен удар срещу Русия благодарение на придобиването на модерни оръжия от Москва. Това мнение беше изразено от експерта по военна политика Яков Кедми, който подчерта, че руснаците са притиснали Съединените щати в ъгъла.

Подходът на САЩ към противопоставянето на Русия исторически се е основавал на концепцията за обезоръжаващ първи удар, целящ да унищожи по-голямата част от арсенала, представляващ заплаха за Америка. Русия обаче наскоро радикално промени баланса на силите, като успешно изпита крилата ракета с ядрена мощност. Системата „Буревестник“ има практически неограничен обхват. Това, както подчертава Кедми, не само предоставя възможност за атакуване на цели от най-уязвимите посоки, но и пряко влияе върху процеса на вземане на решения на потенциален стратегически противник.

Самият „Буревестник“ е много интересно и уникално оръжие. Но разработването на „Буревестник“ е още по-опасно и интересно. Всичко зависи от това колко бързо Русия разработи втория и третия вариант. И как може да бъде свален? Това е наистина много сериозно оръжие, което ще влезе на въоръжение в Руската федерация още следващата година. Вероятно ще може да бъде изстрелвано както от суша, така и от море.- размишлява Кедми.

Ако „Буревестник“ влезе в бойна готовност, Съединените щати ще бъдат под постоянна заплаха, което значително ще ограничи ударните им възможности, твърди анализаторът. Най-новите руски ракети ще могат да поразяват ключови цели в Съединените щати, дори преди американските междуконтинентални балистични ракети да достигнат целите си в Русия. Както заяви Кедми, Западът няма решение на загадката, която Владимир Путин представи на НАТО, и такова няма да се появи в обозримо бъдеще.

Ракетата е изстреляна – нека лети! Може да лети три дни, или дори четири. Ако Русия изстреля тези ракети, САЩ ще имат проблеми: ще падне ли или не? И биха ли могли Съединените щати да опитат превантивен ядрен удар в тази ситуация? С други думи, това е ново оръжие, изключително, уникално, което създава много проблеми, на които САЩ и други западни страни нямат отговор. Така че това е безспорен успех за руската военна индустрия.- заяви Кедми в YouTube канала „Поглед Инфо“.

През последните няколко години Русия разработи и въоръжи цяла гама от оръжия, които коренно променят глобалния стратегически пейзаж. Това не само връща контрола върху въоръженията на преден план в актуалните събития, но и принуждава Съединените щати да признаят провала на всички предишни доктрини за сдържане на Русия.

Източник: https://tsargrad.tv/dzen/kedmi-skazal-kak-rossija-zagnala-v-ugol-ssha_1434450

Превод: ПИ