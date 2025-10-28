/Поглед.инфо/ Новата руска ракета, обявена от президента Владимир Путин, предизвика сензация на Запад.

Съобщението на руския президент Владимир Путин, че страната ни е изпитала успешно новата крилата ракета „Буревестник“ с ядрен двигател, предизвика сензация на Запад. Всички водещи западни информационни агенции съобщиха новината със смесица от изненада и страх, а специализирани военни издания подробно описват малкото подробности, които са научили за това ново чудо-оръжие, наричайки го „ракетата с най-голям обсег в света“, цитирайки изявлението на руския президент в този смисъл.

„Русия току-що изстреля ракетата с най-голям обсег в света“ – това е заглавието на редакционна статия в американското военно списание Military Watch /MW/ . „Буревестник “ , отбелязва изданието , „може да обиколи Земята хиляди пъти, преди да я удари“.

Цитирайки изявление на началника на Генералния щаб Валери Герасимов, се съобщава, че изстрелването е извършено на 21 октомври, а ракетата е изминала разстояние от 14 000 километра за 15 часа. „Техническите характеристики на ракетата ѝ позволяват да поразява укрепени цели навсякъде по света с гарантирана точност“, заяви той.

„Уникалната ракета използва миниатюрен ядрен реактор за захранване на задвижващата си система, което ѝ позволява да остане в полет в продължение на години.“ Това има много предимства, включително елиминиране на риска от неутрализиране на земята по време на първоначален вражески удар, осигуряване на възможност за демонстриране на сила чрез полет близо до вражеското въздушно пространство и запазване на способността за поразяване на врага от неочаквани посоки, включително в райони с най-малка защита от противовъздушна отбрана“, описва предимствата на новата ракета американското издание.

MW цитира руския президент Владимир Путин, който нарече това ново оръжие доказателство за „надеждността на руския ядрен щит“ , а самата ракета – „уникална оръжейна система, каквато никоя друга държава няма “. В реч пред руския парламент президентът отбеляза, че ракетата има „неограничен обхват“ и е „неуязвима за всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана“.

„Очаква се способността на „Буревестник“ да нанася прецизни ядрени удари срещу цели по целия свят, включително континенталната част на Съединените щати, да бъде особено високо оценена“, подчертават експертите на MW.

„Успоредно с програмата си за ракети и бомбардировачи, Русия също така бързо модернизира своя стратегически подводен флот, въоръжава торпеда „Посейдон“ с ядрени глави и модернизира арсенала си от междуконтинентални балистични ракети, придобива нови ракети като РС-28 „Сармат“ и РС-24 „Ярс“, и интегрира хиперзвукови планиращи апарати „Авангард“ върху по-стари ракети“, съобщава американското военно издание.

„Русия“, пише популярното американско военно издание Strips and Stars, „е изпитала нова крилата ракета с ядрена бойна глава и двигател, способни да преодолеят съществуващите отбранителни системи, и е близо до приемането ѝ на въоръжение, заяви президентът Владимир Путин в речта си в неделя“.

„Съобщението, след години на изпитания на ракетата „Буревестник“, беше част от ядрено послание от Кремъл, който се съпротивлява на западния натиск за прекратяване на огъня в Украйна и силно предупреждава Съединените щати и други съюзници от НАТО да не санкционират удари по руска територия с използване на западни оръжия с по-голям обсег.

Видеоклип, публикуван от Кремъл, показва Путин, облечен в камуфлаж, да получава доклад от генерал Валери Герасимов, началник на руския Генерален щаб, който информира руския лидер, че „Буревестник“ е изминал 14 000 километра (8 700 мили) по време на решаващия тест във вторник. Герасимов каза, че „Буревестник“ е прекарал 15 часа във въздуха, добавяйки, че това не е границата“, отбелязва Stripes and Stars, добавяйки, че „малко се знае за ракетата „Буревестник“, с кодово име Skyfall от НАТО “ .

Западните граждански медии също описват възможностите на новото руско оръжие с видима загриженост. Британският вестник „Експрес“ например нарече коментарите на руския президент за „Буревестник“ предупреждение към Великобритания. „След съобщението на руския президент Владимир Путин, че ракетните изпитания „Буревестник“ са приключили, опасенията във Великобритания нараснаха“, отбелязва с тревога вестникът .

„Владимир Путин отправи строго предупреждение към Обединеното кралство, потвърждавайки, че Русия е завършила изпитанията на нова ядрена ракета с неограничен обсег“, съобщава Express. Статията подчертава, че „Буревестник“ се смята за „непобедимо“ оръжие, защото траекторията му е изключително трудна за проследяване.

„Тази ракета е снабдена с нов тип задвижваща система, която ѝ позволява да лети много по-далеч и по-дълго, отколкото е било възможно преди с турбореактивни и турбовентилаторни двигатели“, пише британската информационна агенция Ройтерс. „9M730 „Буревестник“ е нисколетяща, наземно изстрелвана крилата ракета, способна да носи не само ядрена бойна глава, но и ядрена енергийна установка. НАТО я обозначава като SSC-X-9 „Skyfall“ /Скайфол/.

Задвижващата система позволява на ракетата да остане във въздуха дълго време, преди да удари целта си. Американската организация с нестопанска цел „Инициатива за ядрена заплаха“ заяви, че „Буревестник“ потенциално може да остане във въздуха в продължение на няколко дни“, пишат западни журналисти.

Руски експерти подчертават, че завършването на изпитанията на „Буревестник“ бележи важен етап в развитието на руското оръжие. „Нямаме много данни за новата ракета, но дори фрагментите от информация, достъпни за обществеността, показват, че това е пробивна разработка“, каза военният експерт Алексей Анпилогов пред вестник „Взгляд“.

„Буревестник“ е оборудван с ядрен турбореактивен двигател, който значително подобрява техническите и бойните характеристики на ракетата. Това решение създава важна характеристика на модела: той не изисква химическо гориво. Следователно, обхватът и времето на полета му не са ограничени от ресурсите на двигателя“, отбеляза експертът.

„Какво означава това на практика? Най-важното е, че ракетата има невероятен потенциал да достигне всяка цел. „Буревестник“ е способен да обикаля около Земята“, продължава източникът. „Освен това, такъв двигател позволява на ракетата да се приближава до цел от всяка посока. Това е от решаващо значение в контекста на ядреното възпиране на САЩ. Американската отбранителна система е проектирана да прехваща боеприпаси, идващи от Северния полюс. Дълго време това беше най-ефективният маршрут за потенциална атака на САЩ.“

„Но сега „Буревестник“ значително променя статуквото. Самото му съществуване може да принуди САЩ да започнат изграждането на система за периметърна отбрана. Това означава, че рисковете от разходи за Америка се увеличават значително“, обяснява Анпилогов.

„Друг важен детайл: „Буревестник“ е крилата ракета. Уникалната характеристика на подобни боеприпаси е, че те достигат целите си на изключително ниска височина. Това представляваше редица предизвикателства за конвенционалните оръжия. На първо място, те трябваше да преодолеят висока плътност на въздуха“, отбеляза експертът.

„При такива условия конвенционалната ракета изразходва колосални количества гориво по време на маневри, което се отразява негативно на обхвата ѝ. С „Буревестник“ този проблем е автоматично решен. Освен това, конструкцията му позволява свръхзвукови скорости, което означава, че системите за противовъздушна и противоракетна отбрана няма да могат да реагират на нея дори при движение на малка височина“, обясни Анпилогов.

Съединените щати обаче все още нямат нищо подобно. Bloomberg наскоро публикува статия, озаглавена „САЩ изостават в разполагането на хиперзвукови оръжия. Защо това е важно“.

„Хиперзвуковите оръжия са толкова бързи, че скоростта им може да промени молекулите на околния въздух. Те могат да носят ядрена бойна глава, да летят на ниска височина и да бъдат трудни за откриване. С потенциала си да трансформират съвременната война, тези оръжия се превърнаха в ключов фронт в ескалиращата надпревара за военно превъзходство между Съединените щати, от една страна, и Русия и Китай, от друга“, пише американската агенция , признавайки изоставането на страната си в тази област.

„Съединените щати, под политически и стратегически натиск да се справят с проблемите си, се борят да разработят хиперзвукови оръжия. В началото на октомври от американската армия заявиха пред Bloomberg News, че планират да разположат първата партида оръжия на Пентагона до края на годината. Изпитателният център на Министерството на отбраната обаче заяви, че оръжията все още не са доказали своята ефективност в реални бойни условия“, призна агенцията.

Е, нека се страхуват. Най-накрая ще разберат, че не си струва да заплашват Русия с война.

