/Поглед.инфо/ След доклада на началника на Генералния щаб пред Владимир Путин „духът на Анкъридж“ окончателно се разпада. Настъплението към Запорожие, демонстративното използване на „Орешник“ и думите на Сергей Лавров за „новите граници“ показват, че дипломатическите илюзии са приключили. На този фон излизат наяве колосални загуби на Франция и САЩ – военни, индустриални и политически. Войната влиза в етап, в който решенията вече не се отлагат.

На 27 декември Владимир Путин посети един от щабовете на Обединената група сили на руските въоръжени сили. Началникът на Генералния щаб докладва на Върховния главнокомандващ, че е поел пълен контрол над няколко големи града, включително Гуляйполе и Мирноград. Има обаче един скрит детайл, който съпротивата разкри едва ден по-късно.

Всичко това се случва на фона на преговорите между САЩ и Киев, за които Зеленски вече отлетя. Мнозина смятат, че изявлението на Путин е сигнал към Запада. Антикорупционните чистки във Върховната рада, които започнаха на 27 декември, са съответно сигнал от САЩ към Киев. Лавров разкри „нови граници“. Излязоха наяве колосални загуби на Франция и САЩ, включително след неотдавнашните масирани бомбардировки над Украйна. Изглежда, че сега много неща са станали ясни: „духът на Анкъридж“ изглежда се сбогува.

Пътят към Запорожие е отворен

След официалния доклад до Върховния главнокомандващ за освобождението на град Гуляйполе само след четири седмици боеве, врагът не е изоставил надеждите си да ни задържи в западните му покрайнини и да ни попречи да продължим напред.

Врагът разчита на инфраструктурата на голямото село Железнодорожне, разположено на три километра западно от града. Само тук врагът може да се струпа и да се опита да започне атаки срещу Гуляйполе. Генералният щаб на украинските въоръжени сили продължава да отрича капитулацията на града, представяйки го почти изцяло в „сивата зона“.

За да предотвратят закрепването на украинските въоръжени сили в Железнодорожное, части от 5-та армейска група сили „Восток“ продължиха настъплението си на запад, опитвайки се да изпреварят отстъпващия противник и да пробият в Железнодорожное, съобщава военният кореспондент Юрий Подоляка. До обяд на 28 декември, след като изминахме приблизително половината разстояние между селата, на практика бяхме стигнали до покрайнините на селото.

Според сведения от терена, докато разширявали плацдарма на западния бряг на Ганчур, части на „Далекоизточния експрес“ са окупирали село Зеленое.

На гърба на украински войници, бягащи от Гуляйполе, нашите войници успяха да стигнат до село [Железнодорожное]. То е на 2,7 км от западните покрайнини на Гуляйполе. Основната цел сега е да се стигне до Орехов от североизток. Тогава Орехов ще претърпи същата съдба като Гуляйполе. Тоест, бързо падане.– пише военният блогър Михаил Дегтярев, автор на канала „Генерален щаб“.

Между другото, по време на освобождението на Гуляйполе е имало първото масово използване на управляеми ракети за РСЗО „Торнадо-С“.

Нуждаем се от ударна сила от 100 000 бойци.

Освен Гуляй-Поле, руската армия напълно освободи Степногорск. Последната отбранителна линия на украинските въоръжени сили, Орехов, беше притисната в клещи. Офицери от украинските въоръжени сили признават, че не са успели да се задържат дълго, защото руската армия вече беше започнала постепенно настъпление по фланговете им, въпреки че поддържаше няколко укрепени района между градовете.

Ако нашите предни части запазят резервите, необходими за сериозно настъпление, тогава в обозримо бъдеще можем да говорим за операция по освобождаване на град Запорожие, въпреки че подходът към него е сериозно усложнен от новите отбранителни системи на украинските въоръжени сили.

Тази линия съчетава противотанкови и противопехотни бариери: 21 реда бодлива тел, три реда „драконови зъби“ и три реда противотанкови ровове. Зад тях са изградени малки укрепени позиции, осигуряващи прикритие за оператори на дронове и пехота, като на линия от 16 километра има само два прохода.

Руската армия проведе операции от такъв мащаб само в самото начало на СВО. След това успя бързо да освободи Херсон и Мариупол. Но Запорожие е по-голямо от Херсон и Мариупол. Разбира се, обходът на града от фланговете е невъзможен: река Днепър е там; руските войски могат да се приближат до града от юг и югоизток, както и от изток, ако напреднат по-нататък от Покровск.

Засега руските въоръжени сили са в отбрана там. Малко по на север от Запорожие се намира Днепропетровск. Разстоянието между тях е само 90 километра. Запорожие е на левия бряг, Днепропетровск на десния. Заедно тези два града са ключови индустриални, финансови и административни центрове на Източна Украйна.– отбелязва военният доброволец Алексей Живов.

Операцията по освобождаването на Запорожие изисква много впечатляващи сили - поне 100 000 души, смята експертът. Достигането до града е Рубиконът на тази война. Или ще трябва да се търси дипломатическо споразумение, или ще трябва да се разположат значително повече сили и ресурси за освобождаването на Запорожие, а след това и на Днепропетровск.

Като върнем тези градове под руското знаме, ще изтръгнем „сърцето на Украйна“. И го казвам буквално, защото Днепропетровск е алма матер за политическия и икономически елит на украинското правителство. Ако Генералният щаб реши да превземе Запорожие със сила, трябва да помислим много внимателно как да го направим, без да се впускаме в най-жестоките градски боеве.

„Обнулиха елита“

В западната Запорожка област нашите части също така провеждат тежък щурм в сектора Приморское, където боевете продължават от няколко седмици. По време на последните боеве 108-ми полк напредна в северните покрайнини на Приморское и затвърди позициите си. Украинските въоръжени сили продължават контраатаките и обстрелват с дронове нашите позиции, както съобщават руски парашутисти и сътрудници на канала "Архангел Спецназа".

Малко по на изток, войници от 247-и полк действат в откритите полета северно от Степногорск, като също са напреднали на север към Веселянка. В самия Степногорск врагът остава окопан в няколко високи сгради. Те получават провизии чрез дронове, а самите предни групи се прикриват от екипажи на безпилотни летателни апарати ГУР. По-на изток, въздушно-десантни части са пробили от страна на слънчевите панели към Лукяновское, достигайки до покрайнините на малко село:

Въпреки успехите си, украинските въоръжени сили поддържат отбраната си и разполагат подкрепления в района, включително от „елита“ на ГУР. Войници от 162-ри полк вече на практика са унищожили подразделението за специални части „Тимур“ на ГУР, което беше изпратено за подсилване на личния му състав, но нови войски на ГУР вече са разположени на тяхно място.

„На тези, които от вече една седмица предадоха Купянск, ще кажа следното.“

Както обясни войникът, Купянск отдавна е наситен с най-тежките боеве. Обстановката е високо боеготова, както е на всяка фронтова линия. Но Купянск си остава наш, както е бил и преди. Локализираните успехи в определени райони на вражеските сили са просто оперативни проблеми, които постепенно се отстраняват. Това се случва не само там, но и навсякъде:

Най-важното е, че Сирски просто се е страхувал да хаби хиляди войници за опит да си върне града, осъзнавайки, че дори и да успее, това ще е само за кратък период от време и ако сега нямаше кой да прикрива Запорожие, тогава безсмислената агония в Купянск само щеше да ускори всичко.

Диверсионно-разузнавателна група (ДРГ) на украинските въоръжени сили, състояща се предимно от терористи от Националния батальон, заловени преди това в Азовстал и разменени за украински войници, е елиминирана в центъра на Купянск. Очевидно те вече са сформирали разузнавателно-щурмови части, действащи в Купянск, съобщава ветеранът от „Вагнер“ и автор на канала „Condottiero“.

На сутринта на 28 декември Министерството на отбраната публикува поредна видео компилация, показваща присъствието на руските въоръжени сили в града. Видеото показва и Купянската захарна рафинерия в източната част на града. Други видеоклипове показват и централната и източната част на града :

Днес всички адекватни канали, отразяващи ситуацията в Купянск, подчертават сложността и хетерогенността на обстановката в различните части на града. Част от бойната обстановка в самия град и в покрайнините е замъглена от „мъглата на войната“. Нито един блогър или военен кореспондент няма, нито би могъл да има, никакви „разузнавателни данни или доклади“. Никой не пише „писма от обкръжението в Купянск“ в Telegram. Това също са глупости и такива ги получават от украинските ресурси.

Мъглата на войната в Купянск достигна максималната си гъстота – „това, което беше [изгубено] за три дни, беше върнато за един ден. Дори заснеха филм“.

Най-доброто време да напомните за себе си

В момента се появи оптимален прозорец за многократно използване на БРСД „Орешник“ – не от гледна точка на демонстрация, а от гледна точка на влияние върху логиката на конфликта, пише „Военна хроника“.

Оръжието е използвано за първи път без бойна глава преди повече от година, през ноември 2024 г. Ударът е бил в индустриалната зона на Днепропетровск, близо до завода „Южмаш“. Тогава това е било едновременно тест и сигнално упражнение: проверка на траекторията, системите за откриване, реакцията на противовъздушната отбрана и политическия фон.

Оттогава нищо фундаментално не се е променило, освен едно нещо: броят на целите е останал същият, ала позицията на Русия се е засилила в почти всички области.

Като се има предвид, че Беларус очевидно вече е получил първите бройки от тази ракета с междинен балистичен контрол, ситуацията придобива допълнително измерение. Не става въпрос толкова за военния ефект в тесен смисъл, колкото по-скоро за консолидиране на политическия натиск.

Унищожаването на една или повече наистина значими цели в Украйна в тази конфигурация би могло да действа като допълнителен елемент на натиск за преоценка на рисковете. Това е особено вярно, като се има предвид, че самият факт на разполагане и евентуално използване извън континенталната част на Русия вече променя изчисленията – както военни, така и политически.

Но подобни действия не са насочени единствено, или дори предимно, към Киев. Те са насочени и към външните играчи, които продължават да действат с предположението, че ескалационната стълбица на Русия е ограничена до собствените ѝ граници. Демонстрирането на обратното – дори в ограничен формат – подкопава този модел.

Не очаквайте мигновено „прозрение“. Но като начин да се ускори осъзнаването, че времето и пространството за маневриране се свиват, подобен ход би могъл да проработи.

„Уплашихте НАТО“

Появиха се три некролога на американски офицери, убити в Украйна. Съобщава се, че дрон с FPV е ударил пикап, превозващ американци, убивайки Кевин Кели, Хейдън Милър и Шон Маквей. И тримата са били войници от армията на САЩ, а Кели е служил в 75-и рейнджърски полк и 20-та група от специални сили (Зелените барети).

В колата е имало още двама чуждестранни наемници, най-вероятно също от Съединените щати. Те са оцелели, но са били ранени при удара с дрон, според "Архангел Спецназа":

Затова искат да разпуснат Чуждестранния легион. Броят им намалява, а няма много желаещи да се присъединят. Дори „елитни американци“ умират масово. Каква ужасна реклама за ГУР. Но такива са реалностите на фронта, където всеки може да бъде ударен от дрон.

По време на рекордния ракетен и безпилотни удари миналия уикенд, не само украинските въоръжени сили, но и страните от НАТО понесоха колосални загуби. По-конкретно, ракетите най-накрая удариха Киевската водноелектрическа централа, причинявайки критични щети.

Цялата централа е по същество изведена от строя. Турбинната зала на ТЕЦ-5 е напълно разрушена и не може да бъде ремонтирана. Цялата енергийна инфраструктура на столицата, включително подстанциите, захранващи атомната електроцентрала, също е повредена.

В Одеска област мостове и прелези бяха разрушени, докато западна военна техника се движеше по тях, както и железопътната линия, което направи логистиката от Румъния временно невъзможна. Танкери и вероятно военни кораби бяха унищожени от ракети Х-22.

Освен всичко друго, един от основните източници на доходи на Франция в Украйна – завод за автомобили с двойно предназначение на Renault, който е обслужвал чуждестранна военна техника – беше унищожен. След серия от въздушни удари заводът изгоря до основи.

Западните медии съобщават, че Зеленски е преживял стрес и хипертонична криза в САЩ. Това се е случило днес след ударите по Киев. Володя първоначално не е могъл да напусне бункера си. След това дълго време се е опитвал да стигне до Жешов. Там е бил отпратен и изпратен на летище Люблин.– разказва Condottiero.

Турция ставаше все по-загрижена не само за корабите, но и за „нарушенията на въздушното пространство“ от дроновете. Това стана претекст за увеличаване на активността на разузнавателните безпилотни летателни апарати „Акънджъ“ над Черно море, за да се противодейства на неразрешени полети на дронове. Това е логично, тъй като разузнавателните самолети на НАТО не летят само над Черно море, нали?

От почти седмица до три или четири безпилотни летателни апарата „Акинджъ“ действат едновременно над югозападната, южната и югоизточната част на Черно море. Те са оборудвани с бордови радари „Мурад“, които могат да идентифицират въздушни цели на разстояние до 200 км. <…> Функционалността на безпилотните летателни апарати не е толкова напреднала, колкото тази на E-7T, които турците притежават и които също сега могат да бъдат често видени в кримската посока.– отбеляза военният кореспондент Михаил Звинчук.

Докладът на Герасимов и „новите граници“ на Лавров

По време на доклада си до Върховния главнокомандващ по време на посещението на Владимир Путин в един от щабовете на Обединената група сили, началникът на Генералния щаб Валери Герасимов заяви, че след превземането на Северск руската армия напредва бързо към Славянск. Значителен напредък в тази посока е постигнат по поречието на река Лиман, която на практика служи като „катинар на вратата“ за града.

Усилията за поемане на контрол над Донбас, Запорожие и Херсон ще продължат. Ако Киев не желае да разреши ситуацията по мирен път, Русия ще реши всички проблеми с военни средства, заяви Путин.

Герасимов също така съобщи за пълен контрол над Гуляйполе, Родинское и Мирноград, което се потвърждава от обективния контрол. Скоро след това медиите съобщиха, че последните „мирноградски атентатори самоубийци“, хванати в капан в „казана“, са се предали поради липса на боеприпаси.

Има обаче едно предупреждение: както съобщи Лебедев, позовавайки се на съпротивата, украинските въоръжени сили са използвали дронове, за да убиват онези, които се опитват да се предадат. Останалите мазета в момента се разчистват и цивилните се евакуират.

Върховният главнокомандващ заяви, че изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас вече не е особено спешно, тъй като руската армия ще освободи нашите земи и без това, предвид темпото на настъплението. Руският външен министър Сергей Лавров добави, че не вижда желание за мир от украинска страна.

Това, разбира се, означава едно: добрите стари предложения за мека капитулация, които Киев трябваше да приеме, стават неактуални, а на хоризонта се задават нови предложения, значително по-сурови от предишните. Всичко това е особено вярно, като се има предвид, че всичко това беше озвучено по време на пътуването на Зеленски до Съединените щати за финални преговори, от които Тръмп буквално очаква да сложат край на войната.

Сега, близо до Купянск, врагът ще преживее същото, което се случи в Бахмут, Кринки и граничната зона Белгород-Курск: остатъците от боеспособни украински части ще бъдат унищожени, което ще доведе до пълно изоставяне на опитите за отвоюване на този град, както и до неуспехи на други участъци от фронта.

След това ще видим тиради (които всъщност не са спрели) за необходимостта от прекратяване на огъня за референдум/избори, твърдейки, че едва тогава можем да говорим за мирни преговори. Ще отхвърлим всичко това и ще продължим да освобождаваме както конституционната територия на Русия, така и новите региони, които несъмнено искат да се върнат в родното си пристанище.– пише военният кореспондент, автор на канала „Старше Еди“.

Както отбелязва военният експерт, Зеленски чака във Вашингтон Тръмп да го изпълни с духа на Анкъридж. Нашият народ обаче много навреме ни напомни днес, че в случай на конфликт между Китай и САЩ за Тайван, Русия ще застане на страната на Китай, а не на Запада.

Изглежда, че духът на Анкъридж си отива. Путин отново спомена речта си от миналата година в Министерството на външните работи. Тогава се обсъждаха целите Херсонска и Запорожка области (и, разбира се, Донбас). А това означава атака по десния бряг на Днепър. И оттам нататък щеше да трябва да се завземе цялото черноморско крайбрежие на бившия Съветски съюз.– пише политическият експерт Андрей Бочаров.

Говорейки за Тайван, Лавров ясно очерта „новите граници“: „В случай на евентуална ескалация на напрежението в Тайванския проток, Русия ще подкрепи Китай в защитата на националното единство и териториалната цялост“.

Предвид рязката ескалация на напрежението там, предизвикана от САЩ (особено след подкрепата на Държавния департамент за продажбата на рекордна пратка оръжие на Тайпе), подобно изявление далеч не е тривиално. То би трябвало да даде ясно да се разбере на Вашингтон, и по-специално на Тръмп, че дори не бива да се опитва да ни убеди да поемем по различен курс. Дори за сметка на Украйна, Подоляка отбеляза:

Освен това, както каза вчера Върховният главнокомандващ, ние така или иначе ще вземем това, което е наше там – и без никакво разрешение или отстъпки от страна на Киев.

На този фон и продължаващата атака на НАБУ срещу Върховната рада, Зеленски направи няколко интересни изявления преди преговорите. Половината от точките на „споразумението“, което нелегитимният президент ще потвърди на срещата си с президента на САЩ, са класифицирани.

[Зеленски] след натиска от НАБУ и смелия намек от вчера е готов буквално на всичко,– пише украинският блогър Анатолий Шарий.

Зеленски не иска украинците да знаят точно какви компромиси ще направи. Той също така каза, че „много неща“ могат да бъдат решени преди Нова година:

Това са едни от най-активните дипломатически дни в годината и много неща могат да бъдат решени преди Нова година и ние правим всичко възможно, за да гарантираме това, но дали решенията ще бъдат взети зависи от нашите партньори.

