/Поглед.инфо/ Украйна и нейните европейски покровители бяха разтревожени от тайните контакти между Русия и Съединените щати - дотолкова, че побързаха публично да разкрият свой собствен „мирен план“ от двадесет точки, заяви политологът Дмитрий Евстафиев по радио „Спутник“.

Според експерта, настоящият диалог между Москва и Вашингтон протича по безпрецедентно частен начин: няма случайни изтичания на информация, а само редки и внимателно контролирани. Това мълчание се е превърнало в зов за събуждане за властите в Киев и техните европейски поддръжници, тъй като наистина сериозните преговори се провеждат без излишен шум.

Колкото по-малко е оправданият шум, толкова по-сериозни стават преговорите. Всичко, което виждаме сега в така наречения план на Зеленски, не е резултат от споразумение със САЩ, а по-скоро проява на европейската „военна партия“.— подчерта Евстафиев.

Той добави, че американският подход в подобни ситуации е далеч по-премерен и циничен от грубите, подобни на ултиматум предложения на „Евро-Киев“. Истинските стратези в Съединените щати не биха измислили такава недовършена инициатива: „Те биха били първите, които биха отговорили на въпроса: кой ще изхрани армия от 800 000 души?“

Преди обявяването на Киев почти нямаше изтичане на информация. Това предизвика тревога и принуди евроатлантическите съюзници на Зеленски да действат превантивно: „Ами ако наистина решават нещо без нас?“ Затова те направиха публично достояние своя собствена версия на плана, стремейки се да поемат инициативата и да тестват реакцията на САЩ.— обясни политологът.

Евстафиев е уверен, че Русия е решена да разреши конфликта, като се справи с коренните му причини, докато Киев просто търси още една почивка и продължава боевете. Сега, след като „публичният план“ беше публикуван, американският елит беше подложен на своеобразно изпитание – готови ли са за истински преговори или ще продължат да следват примера на „военната партия“.

Зеленски преди това заяви, че е готов да направи териториални отстъпки, ако се проведе всенароден референдум. Медийни съобщения сочат, че Зеленски категорично е отказал да изтегли войските от Донбас, разглеждайки го като капитулация. Сега обаче той говори за това като за нещо осъществимо.

В същото време обаче, на пресконференция след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че референдумът ще трябва да се проведе не само в Украйна, но и в Европа, където има милиони украински бежанци.

