/Поглед.инфо/ На 1 ноември китайският председател Си Дзинпин взе участие в церемонията по предаване на домакинството на неформалните срещи на лидерите на АТИС. На нея официално беше обявено, че следващият домакин на срещата ще бъде китайският Шънджън, провинция Гуандун, а събитието ще се проведе през ноември следващата година.

Китайският лидер подчерта, че АТИС е най-важният механизъм за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион, който е допринесъл значително за насърчаването на растежа и просперитета. През 2026 г. Китай ще бъде домакин на тази среща за трети път.

Китай заяви готовност да използва тази възможност, за да работи със страните от региона за изграждането на Азиатско-тихоокеанска общност, насърчаването на растежа и просперитета и укрепването на динамиката на регионалното развитие. Целта е да се внесе повече жизненост в Азиатско-тихоокеанския регион и да се осигурят по-големи ползи за неговите народи.