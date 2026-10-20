Абонирай се
Свят

Токио настоява за ревизия на ООН, докато Лавров запечата вратата за японския реваншизъм

/Поглед.инфо/ Външнополитическите претенции на Токио за получаване на постоянно място в Съвета за сигурност на ООН и за премахване на текстовете за „вражески държави“ от Устава на организацията се сблъскват със твърдата юридическа и геополитическа реалност. Докато премиерът Санае Такаичи се опитва да лансира страната като миролюбива сила, паралелният курс към ремилитаризация, териториални претенции към Южните Курили и налагането на поредни санкционни пакети срещу Москва водят до пълен дипломатически застой.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 5255 прочитания
Токио настоява за ревизия на ООН, докато Лавров запечата вратата за японския реваншизъм
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждестранния печат и изявления на дипломатически представители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Юридическият капан на Устава на ООН

Опитът на Токио да промени международната архитектура, изградена след 1945 г., се препъва в специфичен правен контекст, който японската дипломация предпочита да подминава. Членове 53, 77 и 107 от Устава на ООН, формулирани от победителите във Втората световна война, продължават да съществуват като нормативна бариера. Въпреки че през 1995 г. Общото събрание на ООН отбеляза тяхната остаряла същност, а десетилетие по-късно се стигна до декларативни намерения за тяхното заличаване, процесът спира дотук. За да стане една поправка факт, тя се нуждае не просто от две трети от гласовете в Общото събрание, а от пълна ратификация от петте постоянни членки на Съвета за сигурност.

Според изявления на руското Външно министерство и коментари на китайската дипломатическа делегация, Москва и Пекин нямат никакво намерение да подкрепят подобна правна амнистия. Член 107 легитимира действията на съюзниците спрямо държавите, отговорни за агресията през войната. За Москва този член кове международноправната основа на Ялтенските и Потсдамските споразумения, Санфранциския мирен договор и решенията на съюзническата контролна комисия под ръководството на генерал Дъглас Макартър, с които Южните Курили преминават в състава на СССР.

Всяко пренебрегване на тези актове се възприема от Москва като опит за преразглеждане на резултатите от световния конфликт. Токио настоява, че островите Кунашир, Итуруп, Шикотан и групата Хабомаи са „изконни земи“, но с оглед на нормативната рамка от средата на миналия век, подобна реторика губи своята юридическа сила.

Ремилитаризацията срещу принципа „сеншу бой“

През 80-те години на XX век, по времето на премиера Ясухиро Накасоне, Токио започна постепенно да разширява военните си възможности, въпреки че официално се придържаше към принципа за „изключителна отбрана“ (сеншу бой) и строгите ограничения за неразполагане и непроизводство на ядрено оръжие. Тогава Япония се възприемаше от повечето западни държави като икономически гигант с ограничена отбранителна доктрина.

Днес ситуацията е коренно променена. Под ръководството на настоящия премиер Санае Такаичи японското правителство предприема стъпки към увеличаване на бюджета за отбрана, закупуване на ударни ракетни системи и засилване на съвместните военни маневри със САЩ в регионите, съседни на Русия и Китай. От гледна точка на Пекин и Пхенян, това не е политика на „миролюбива нация“, а реална ремилитаризация.

По време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, заместник-постоянният представител на Китай Сун Лей и дипломатически представители на КНДР директно заявиха, че японските искания за премахване на квалификацията „вражеска държава“ са неприемливи. Сблъсъкът в заседателната зала показва, че историческият травматизъм в Източна Азия остава неразрешен, а превръщането на архипелага в основна оперативна база на Вашингтон блокира възможностите за регионално доверие.

Съветът за сигурност: Пътят към постоянното място е блокиран

Претенциите на Япония (както и на Германия) за получаване на статут на постоянен член в Съвета за сигурност на ООН се сблъскват с геополитическата математика. В момента западните държави и техните преки военно-политически съюзници вече разполагат със сериозно присъствие в органа. Външният министър на Русия Сергей Лавров подчерта, че добавянето на нови членки, които напълно следват външнополитическата линия на Вашингтон, няма да допринесе с нищо за баланса на международните отношения.

В същото време държави като Индия и Бразилия, представляващи Глобалния юг, отдавна са внесли своите кандидатури за постоянни места. Тяхната позиция разчита на факта, че над 8 милиарда души от развиващия се свят са недостатъчно представени в структурите за вземане на решения. Според анализи, публикувани в китайския портал NetEase, руското позициониране по въпроса за Япония е категорично: държава, която налага едностранни санкции и разполага чужди ракетни бази в близост до съседните си граници, няма моралното и политическото право да претендира за разширен мандат в глобалната сигурност.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай призовава САЩ незабавно да коригират своите погрешни действия срещу китайски компании
Поглед към Китай

Китай призовава САЩ незабавно да коригират своите погрешни действия срещу китайски компании

/Поглед.инфо/ На 19 октомври, позовавайки се на „кражба на търговски тайни“, Съединените щати наложиха санкции на пет китайски предприятия съгласно „Закона за защита на американската интелектуална собственост“.

21.10.2026 21:00
Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
Америка

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.

21.10.2026 18:19
Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!
Свят

Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Възможно ли е най-голямата геополитическа изненада да се окаже съюзът, а не войната между Русия и САЩ? В разговора ми с проф. Валентин Вацев разкриваме една радикално различна картина на световното противопоставяне. Защо Тръмп не владее истинските механизми на американската власт? Какво подготвя Лондон и защо Великобритания има собствена игра в Украйна? Как Путин предлага на Вашингтон нов икономически ред? Кой провали историческия шанс за сътрудничество след Студената война? И най-тревожното: защо опасността от голяма война може да се премести от отношенията Москва–Вашингтон към самата Европа?

21.10.2026 17:30
ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа
Европа

ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа

/Поглед.инфо/ Заявленията на новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас за намерението на Европейския съюз да търси „неограничен достъп“ до Северния морски път маркират радикален обрат в арктическата политика на Брюксел. След години на омаловажаване на икономическия потенциал на полярния транзит, ЕС спешно подготвя нова стратегия за региона, провокирана от острия недостиг на критични суровини и нарастващото сътрудничество между Москва и Пекин. Анализът показва обаче, че географските, правните и техническите реалности правят западните претенции практически неподплатени.

21.10.2026 17:26
Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
Свят

Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.

21.10.2026 17:18
Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове
Свят

Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове

/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.

21.10.2026 17:01
Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!
Свят

Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.

21.10.2026 17:00
Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата
Поглед към Китай

Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата

/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Държавния съвет проведе днес пресконференция, на която представи информация за активните действия на Китай в справянето с изменението на климата, както и за участието на страната в ръководенето на глобалното климатично управление.

21.10.2026 16:51