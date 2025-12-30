/Поглед.инфо/ Часове преди Нова година Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха втори телефонен разговор в рамките на 24 часа. Поводът – мащабна дронова атака на ВСУ срещу държавната резиденция на руския президент. По думите на Юрий Ушаков, Тръмп е бил откровено шокиран и е признал, че подобни действия ще повлияят на американския подход към Киев и към бъдещото уреждане на конфликта.

„Уважаеми колеги, имайки предвид, че 29 декември е само на часове от Новата година, мога да спомена един интересен детайл, включително от политическа гледна точка. През отиващата си година президентът, нашият президент Владимир Владимирович Путин, е провел 17 контакта с американски представители“,

- каза Юрий Ушаков, помощник на държавния глава, в началото на брифинга си за руски и чуждестранни журналисти.

„Това включва посещение в Аляска, 10 телефонни разговора с Доналд Тръмп и шест срещи с неговите специални пратеници. Какво означава това? Можете да си направите свои собствени заключения.“

А сега - към телефонния разговор.

За какво говориха президентите няколко часа преди Нова година

„Както беше уговорено, руският и американският президент проведоха още един телефонен разговор днес“, продължи Ушаков. „Доналд Тръмп и неговите ключови съветници, които присъстваха, предоставиха подробен отчет за ключовите резултати от вчерашните разговори с украинската делегация в Мар-а-Лаго.“

- В своето представяне, тоест в представянето на американците, по време на тези преговори, американската страна, в офанзивен дух, изложи идеята за необходимостта Киев да предприеме реални стъпки към окончателно уреждане на конфликта, а не да се крие зад искания за временно прекратяване на огъня.

Зеленски беше посъветван дори да не се опитва да осигури почивка за въоръжените си сили, а да се съсредоточи върху постигането на всеобхватни споразумения, които биха довели до реално прекратяване на въоръжения конфликт.

Доналд Тръмп докладва за някои от резултатите, постигнати от екипа на Зеленски, които се движат именно в тези посоки, но според нас все още оставят място за различни интерпретации от страна на киевските власти, за да избегнат изпълнението на задълженията си.

За какво още са говорили Путин и Тръмп?

И, разбира се, Владимир Путин обърна внимание на Доналд Тръмп върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен рунд в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе терористична атака с мащабно използване на дронове с голям обсег - атака срещу държавната резиденция на руския президент в Новгородска област.

„Ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор. Президентът на САЩ беше шокиран от тази новина, буквално възмутен, заявявайки, че дори не може да си представи подобни безумни действия. И, както беше посочено, това несъмнено ще повлияе на американския подход към работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза: Слава Богу, настоящата администрация, не е дала ракети „Томахоук“.

Владимир Путин подчерта, че руската страна възнамерява да продължи да работи тясно и продуктивно с американските си партньори за намиране на пътища за постигане на мир. Позицията на Русия по редица споразумения, постигнати през предходния етап, и нововъзникващи решения обаче, естествено, ще бъде преразгледана; това беше заявено съвсем ясно.

„И американците трябва да се отнесат към това с разбиране. Предвид държавния тероризъм, извършван от Киев, руската страна не може да действа по друг начин.“

„Такъв разговор се проведе и в края му президентите много приятелски се съгласиха да продължат диалога“, отбеляза Ушаков, завършвайки брифинга.

Превод: ЕС