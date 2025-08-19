/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Разговорът продължи 40 минути. Въз основа на резултатите от него можем да кажем: преговорите между Русия и Украйна започват наново. Но с различен състав на делегациите. И този разговор може да промени света.

Припомняме, че на 18 август Доналд Тръмп проведе разговори с изпълняващия длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери. Първо Тръмп разговаря с госта от Киев, след което към разговорите се присъединиха представители на европейски държави. Обърнете внимание, че френският президент Еманюел Макрон настоя за провеждане на среща във формат Путин-Тръмп-Зеленски-ЕС. Американският президент обаче отхвърли това предложение.

Освен това, точно по време на срещата с представителите на ЕС и Зеленски, Доналд Тръмп се е обадил на руския президент Владимир Путин - разговорът е продължил 40 минути. Подробности за диалога бяха съобщени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него разговорът е бил основан на доверие и е бил конструктивен. Президентите са говорили за директни преговори между Русия и Украйна. Освен това страните са обсъдили възможността за повишаване на нивото на тези срещи.

Малко по-късно Доналд Тръмп обяви, че след срещите в Аляска и Белия дом е взето решение за започване на подготовка за тристранна среща на върха между Русия, САЩ и Украйна.

Обадих се на президента Путин и започнах подготовка за среща между него и президента Зеленски, на място, което ще бъде определено. След тази среща ще имаме тристранна среща на върха, двамата президенти и аз. Това е много добра и навременна стъпка по отношение на войната, която продължава почти четири години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират взаимодействието с Русия и Украйна. - каза Тръмп.

По-рано Тръмп заяви, че тристранна среща може да се проведе на 22 август. Като места за провеждане на срещата бяха споменати Ватикана и Женева. Подобни предложения обаче бяха направени от европейски лидери. Най-вероятно Москва няма да преговаря в Европа.

