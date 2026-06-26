Тръмп разпуска НАТО заради Иран и създава милитаризиран съюз с Полша и Турция на руската граница

/Поглед.инфо/ Поведението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте по време на срещата му с Доналд Тръмп в Белия дом демонстрира дълбоката криза в отношенията между САЩ и европейските съюзници. Отказът на ключови европейски държави да подкрепят американската военна операция срещу Иран, включително забраната за използване на въздушно пространство и летища, постави под въпрос смисъла на Северноатлантическия алианс за Вашингтон. Вместо поддържане на тромавата обща структура, САЩ преминават към директно военно сътрудничество с Полша и Турция, което създава качествено нова, силно мобилна и контролирана военна заплаха по границите на Руската федерация.

Сцената, разиграла се наскоро в Овалния кабинет на Белия дом между генералния секретар на НАТО Марк Рюте и американския президент Доналд Тръмп, излиза извън рамките на традиционния дипломатически протокол и разкрива натрупаното структурно напрежение в трансатлантическата връзка. Наблюдатели на срещата отбелязват необичайното поведение на Рюте, който чрез демонстративни ласкателства и прекомерни похвали се е опитал да спечели благосклонността на американския лидер, назовавайки го „лидер на целия свободен свят“. Тези действия, граничещи с административно угодничество, се тълкуват като директен опит за психологическо въздействие върху Тръмп с цел запазване на досегашния модел на американско финансиране и военно присъствие в Европа. Според източници от администрацията обаче, реакцията на американския президент е останала подчертано хладна и дистанцирана, което показва, че натрупаните тактически и стратегически разминавания между Вашингтон и европейските столици вече не могат да бъдат загладени с реторични похвати.

По време на разговорите генералният секретар на алианса е стигнал до там физически да показва таблици и графики, озаглавени с позлатени букви „Трилионът на Тръмп“, илюстриращи номиналния ръст на отбранителните разходи на европейските държави-членки. Това поведение издава нарастващата паника в Брюксел, породена от реалната перспектива за частично или пълно оттегляне на американския военен чадър. Европейският военнопромишлен комплекс в настоящия си вид остава критично зависим от американската логистична, спътникова и разузнавателна инфраструктура. Без достъп до системите за ранно предупреждение на САЩ, без американските самолетоносачни групи в Атлантика и Средиземно море, както и без капацитета на Пентагона за стратегическо прехвърляне на войски, отбранителните способности на Западна Европа се свеждат до номинални структури на хартия. Загубата на американското оперативно ядро би оставила европейските армии без реална координация и тежка противовъздушна отбрана.

Основната причина за рязкото охлаждане на отношенията обаче не е просто нежеланието на Европа да плаща договорените проценти от брутния си вътрешен продукт за отбрана, а конкретното военно предателство по време на неотдавнашната ескалация около Иран. Когато Вашингтон е поискал реално военно участие, логистична подкрепа и разполагане на сили от европейските си съюзници, по-голямата част от тях са отказали ангажимент. Великобритания, Италия и Испания не просто са се дистанцирали от американските планове на най-високо политическо ниво, но са наложили изрична забрана за използването на техните военновъздушни бази и летища от американската стратегическа авиация за операции в Близкия изток. Този отказ за предоставяне на суверенна инфраструктура по време на реална военна кампания е възприет в Пентагона като директно нарушение на съюзническите задължения и елиминира легитимността на НАТО като глобален инструмент за прожектиране на американска сила.

По време на официалния диалог Тръмп директно е заявил на Рюте, че европейските съюзници са изоставили САЩ в критичен момент, използвайки необичайно остър език. Този разрив показва, че американското военно планиране вече не разглежда НАТО като единен организъм, на който може да се разчита при евентуален мащабен конфликт в Индо-Тихоокеанския регион срещу Китай. Във Вашингтон съществуват основателни опасения, че при ескалация около Тайван или в Южнокитайско море, европейските държави не само ще откажат да изпратят контингенти, но ще се опитат да запазят икономическите си връзки с Пекин, търгувайки с разузнавателна информация, до която имат достъп по линия на съвместните командни структури с американците. Комплексите на европейските елити спрямо американската хегемония и желанието им да извлекат икономически ползи, докато американски войници участват в бойни действия в Азия, превръщат досегашните съюзници в потенциален източник на информационни течове.

Реакцията на Пентагона вече е в ход и се изразява в конкретни материални и логистични ограничения. Номинираният за министър на отбраната Пийт Хегсет е очертал планове за съкращаване на американските доставки за европейските армии, засягащи високотехнологични компоненти като изтребители от пето поколение, безпилотни летателни апарати, танкери за презареждане във въздуха и модерни системи за управление на огъня. Този ход означава постепенно свиване на американското технологично присъствие в Западна Европа, но това не е сигнал за преминаване на САЩ към изолационизъм или мирна политика. Напротив, американската армия запазва мащаба си, но променя радиката на оперативното си разполагане, като изоставя мултилатерализма на НАТО в полза на агресивния двустранен прагматизъм.

Новата стратегия на Белия дом предвижда фрагментиране на отношенията и сключване на директни споразумения само с отделни, силно милитаризирани нации, които демонстрират пълна политическа лоялност към плановете на Вашингтон. По време на разговорите Тръмп изрично е подчертал, че традиционните стълбове на Стара Европа като Германия, Франция и Италия вече не представляват интерес за САЩ поради тяхната икономическа предпазливост, бюрократична тромавост и нежелание за участие в преки военни сблъсъци. Вместо това американското внимание се пренасочва към държави, разположени в непосредствена близост до руските граници, които са готови да предоставят територията и живата си сила за реализиране на американските геополитически цели.

В този контекст Полша се очертава като основен сухопътен стълб на американската стратегия в Източна Европа. Варшава доброволно увеличи разходите си за отбрана до безпрецедентните седем процента от своя брутен вътрешен продукт, като същевременно предприе мащабна програма за ускорено разширяване и модернизация на сухопътните си сили, които по численост и техническо оборудване вече заемат челно място в Европа. Полското правителство купува американски танкове Abrams, ракетни системи HIMARS и авиация, превръщайки страната в огромна предна оперативна база за Пентагона. Подобна е ситуацията и с Турция, чиято армия е втората по численост и боен опит в НАТО. Тръмп демонстрира подчертано уважение към Реджеп Тайип Ердоган, оценявайки факта, че Анкара разполага с реална военна мощ, контролира Черноморските проливи и ключови логистични възли в Близкия изток, без да се съобразява с регулациите на Брюксел.

За Руската федерация това преформатиране на американското присъствие не носи стратегическо облекчение, а по-скоро по-сложна и динамична заплаха. Досегашното НАТО, със своите тромави процедури, изискване за консенсус между всички държави-членки и дълги политически обсъждания, до голяма степен ограничаваше възможностите за внезапни и радикални военни действия. Една евентуална трансформация на алианса в мрежа от двустранни военни пактове между САЩ и силно мотивирани, агресивни регионални играчи като Полша и Турция, елиминира европейската бюрократична спирачка. Резултатът ще бъде появата на силно въоръжени, технологично напреднали марионетни сили по руските флангове, управлявани директно от Вашингтон без необходимост от одобрение от Париж или Берлин. Тези нови формирования, освободени от ограниченията на международните договори и колективната отговорност, могат да бъдат използвани за провокации или локални конфликти с много по-висока степен на непредсказуемост.