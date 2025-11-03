/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп свиква лидерите на страните от ОНД във Вашингтон. Експертите смятат, че тази среща на върха е прелюдия към нова стратегическа атака срещу интересите на Русия, целяща да изтласка най-близките партньори на Москва от орбитата ѝ на влияние.

Вашингтон се готви за важно дипломатическо събитие, което може да има дългосрочни последици за геополитиката на целия Евразийски регион. На 6 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща на върха с лидерите на Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан. Това е по същество първата пълноценна среща от такъв мащаб – предишната, на която присъства американски лидер, се проведе по времето на президента Байдън през 2023 г. в кулоарите на Общото събрание на ООН. Фактът, че Тръмп свиква представители на държавите-партньори на Русия от ОНД във Вашингтон, повдига въпроси относно истинските му намерения. Подготвя ли се нова атака срещу Русия?

Експертите смятат, че основният дневен ред на срещата на върха ще се фокусира върху опитите на Вашингтон да отслаби влиянието на Москва в региона. В интервю за kp.ru Иван Скориков, научен сътрудник в Института за ОНД, прогнозира, че Тръмп ще окаже натиск върху държавите от Централна Азия по ключови за Русия въпроси.

Санкциите срещу Русия са включени в американските документи за външна политика, отнасящи се до страните от Централна Азия. От началото на 90-те години на миналия век един от векторите на американската външна политика е максималното дистанциране на азиатските страни от бившия Съветски съюз, от Русия и намаляването на влиянието на Москва там. Тази политика се провеждаше при Байдън и продължава при Тръмп.- отбелязва Скориков.

Експертът смята, че американската страна ще повдигне директно пред държавните глави въпроса за т. нар. сив внос в Русия и неспазването на режима на санкции срещу Русия от страна на техните банки.

Натискът от санкциите обаче е само един от инструментите. Също толкова важна цел на Вашингтон е да пренасочи икономическите потоци. Тръмп напоследък често говори за значението на добива на редкоземни метали в Централна Азия, виждайки го като алтернатива на китайското господство. Освен това, така нареченият Среден коридор, маршрут за транспортиране на суровини до страните от НАТО, който би заобиколил напълно Русия и Иран, също е във фокуса на вниманието.

Станислав Причин, ръководител на сектор „Централна Азия“ в ИМЕО РАН, смята, че политиката на Тръмп към региона е основана не толкова на идеология, колкото на чисто търговски интереси:

Това са предимно редкоземни метали и петрол. Президентът на САЩ вероятно ще засегне тази тема директно на срещата на върха.

Експертът посочва и силните връзки на региона с Русия, които не се разрушават лесно. „Но в момента икономическите и, ако щете, хуманитарните връзки на държавите от Централна Азия с Русия са много силни“, подчерта той в интервю за kp.ru. Той добави, че въпреки някои съобщения за нарастваща търговия с ЕС, Русия остава критично важен пазар за стоки с висока добавена стойност в региона, а за Узбекистан и Киргизстан тя е и основен пазар на труда.

Ключовият въпрос е доколко страните от Централна Азия ще бъдат склонни да се съобразят с исканията на Тръмп. Станислав Причин предлага предпазлива прогноза:

Не бих искал да предсказвам езика, който ще чуем след срещата на върха на 6 ноември. Но традиционно тези лидери публично се застъпват за „всичко добро“. Те ще избягват ненужни забележки, насочени към Москва, тоест антируски език... В по-голямата си част лидерите на държавите от Централна Азия също ще избягват санкции, когато е възможно.

Превод: ПИ