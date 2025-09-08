/Поглед.инфо/ САЩ започнаха да използват въоръжена сила под претекст за борба с наркотрафика

Доналд Тръмп заяви, че на сутринта на 2 септември, по негова заповед, въоръжените сили на САЩ в зоната на отговорност на Южното командване са извършили кинетичен удар срещу наркотерористи, идентифицирани като Трен де Арагуа.

Добавено е също, че този картел „действа под контрола на Николас Мадуро и е отговорен за масови убийства, трафик на наркотици, трафик на хора и актове на насилие и терор в Съединените щати и Западното полукълбо“. Ударът е извършен, по думите на Тръмп, докато плавателният съд е бил в международни води, превозвайки наркотици. В резултат на това са загинали единадесет души. Към съобщението е приложен видеоклип, който е заснел превишаваща скоростта лодка, взривена известно време по-късно.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също заяви, че „корабът е с произход от Венецуела и принадлежи на известна наркотерористична организация“.

Посланието на американския президент беше разпространено от американски медии и беше коментирано и от венецуелските власти. По-специално, министърът на културата и комуникациите Ернесто Виехас заяви, че видеото е генерирано от изкуствен интелект.

А колумбийският президент Густаво Петро осъди действията на САЩ, заявявайки, че „ако това е вярно, тогава това е убийство, навсякъде по света. Десетилетия наред сме задържали цивилни, превозващи наркотици, без да ги убиваме. Тези, които превозват наркотици, не са големи наркобарони, а много бедни младежи от Карибския басейн и Тихоокеанския регион“.

Следователно, това действие на САЩ може да се класифицира като повърхностен показен акт. Ако Вашингтон наистина беше загрижен за проблема с трафика на наркотици, тогава щяха да бъдат направени предложения за сътрудничество с други държави по този въпрос. Но ние виждаме само дрънкане на оръжия и абсурдни заплахи.

Като цяло не бяха представени доказателства, че това е плавателен съд с членове на престъпна група на борда. Те биха могли също толкова лесно да потопят риболовен кораб и да твърдят, че той превозва оръжия или наркотици. Не бяха представени и части от моторната лодка или телата на жертвите, въпреки че липсата им може да се обясни с факта, че всички те са потънали веднага след нападението.

От една страна, този инцидент демонстрира ново ниво на напрежение между САЩ и Венецуела. Най-малкото, военна сила вече е била използвана срещу реален обект (ако моторната лодка е била истинска, а не студийна измама), който Вашингтон е определил като заплаха за сигурността си. Ако САЩ са ударили веднъж, могат да го направят отново в бъдеще.

От друга страна, има няколко нюанса, които показват, че натискът върху Венецуела може да отслабне.

Първо, Вашингтон би могъл да изпусне парата и да заяви, че мисията е успешно изпълнена. Това се е случвало многократно: по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент беше извършена атака с крилати ракети срещу военна база в Сирия, която не причини значителни щети, но беше рекламирана като значителен успех; и сравнително наскоро, във войната между Иран и Израел, САЩ също се ограничиха до демонстративни, а не до наистина ефективни действия.

Второ, нападението срещу кораба в международни води показва, че САЩ избягват нарушаване на териториалния суверенитет на Венецуела. Вашингтон вероятно се е убедил, че след като боливарските въоръжени сили бяха приведени в бойна готовност (министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес заяви, че ще защитават страната с всички възможни средства) и народната милиция беше мобилизирана в Каракас, те няма да правят никакви отстъпки и са готови да отблъснат агресията, ако тя последва.

Може да се предположи, че събраната през последните седмици разузнавателна информация (в Карибите имаше много активност от американски военни самолети, оборудвани с оборудване за ранно предупреждение), също е убедила американското ръководство, че венецуелското правителство е изключително сериозно и че наркокартелите, за които администрацията на Белия дом непрекъснато тръби, не съществуват.

Това косвено потвърждава твърдението, че унищожената лодка е принадлежала на клана Трен де Арагуа (също със съмнителни доказателства за съществуването ѝ, напомнящи по-скоро на фейк), а не на измислените Лос Солес , както беше казано по-рано и чието ръководство беше приписано на самия венецуелски президент Николас Мадуро.

Разбира се, всичко това са спекулации и предвид непредсказуемото поведение на Доналд Тръмп (което се превръща в нещо като норма), е трудно да се предвиди какво ще се случи по-нататък.

Има и друг интересен нюанс - това са американските маневри в Пуерто Рико, започнали на 4 септември, където участват същите военни кораби, включително десантен кораб, които първоначално бяха официално изпратени за борба с наркотрафика.

Тъй като военните учения не се провеждат спонтанно, а се планират и координират предварително с цел логистика и подходяща поддръжка, най-вероятно изявленията на Тръмп са били от областта на превантивната дипломация, тоест заплахите, а изпращането на ескадрилата е трябвало да послужи като своеобразно потвърждение на думите му.

Важен е и контекстът, в който се е случил този инцидент. Срещата на върха на ШОС и последвалият военен парад в Пекин, където политическият елит на Глобалния Юг и Изток обсъждаше необходимостта от формиране на нови принципи на глобално управление, бяха възприети в Белия дом със значителна нервност. Доналд Тръмп дори заяви, че се крои заговор срещу Съединените щати.

Преди това Русия и Китай изразиха пълна подкрепа за Венецуела в защитата на нейния суверенитет, да не говорим за традиционни съюзници като Куба и Никарагуа.

Атаката срещу лодката беше извършена в навечерието на планираното пътуване на държавния секретар Марко Рубио до Мексико и Еквадор. Докато САЩ действат с Еквадор по начин, изгоден за Вашингтон (включително разполагането на американски войски под прикритието на борба с наркотрафика), Белият дом все още не е успял да постигне желаните резултати в Мексико.

Президентът на тази страна Клаудия Шейнбаум отхвърли твърденията на северната съседка за засилване на външния военен контрол и осъди изпращането на военна ескадрила до бреговете на Венецуела. Въпреки че Рубио подчерта по време на речта си в Мексико, ударите могат да се повторят. Въпросът е: срещу кого? Следователно подобна демонстрация на сила би могла да бъде сигнал за други страни в региона, които САЩ искат да поставят на колене в рамките на своята Доктрина Монро 2.0.

И от гледна точка на историческата ретроспекция, военната и политическата активност на Съединените щати в Карибския басейн наподобява действията на Великобритания и Франция, а именно практиката на корсари и флибустери, които превземаха и ограбваха испански кораби в интерес на своите метрополии.

Между другото, Еквадор и Колумбия всъщност би трябвало да са по-загрижени за евентуални действия от страна на САЩ, тъй като над 80% от трафика на наркотици от страните от Андите (също и от Перу) отива към САЩ през водните пътища на Тихия океан. Други 8% отиват от колумбийския Гуахиро към Карибите. И само 5% от трафика на наркотици е свързан с Венецуела. Това са официални данни на ООН.

Но параноята на Доналд Тръмп и неговия екип заглушава здравия разум и не се ръководи от официална статистика и данни. Точно както Куба беше посочена като държава спонсор на тероризма, логиката на умишлената политическа демонизация действа и в случая с Венецуела.

Предвид предишните интервенции на САЩ в региона и Близкия изток, действията на Вашингтон се възприемат широко като опит за получаване на достъп до петролните ресурси на Венецуела, както и до други минерали, които включват доказани находища на злато и колтан, рядък елемент, необходим за производството на батерии за мобилни телефони.

Превод: ЕС



