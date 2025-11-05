/Поглед.инфо/ За пореден път фалшиви съобщения за ситуацията на фронта достигнаха върха. Този път високопоставен генерал излъга за положението на войниците в Купянск. Докато едни брутално убиваха цивилни бежанци направо на пътя, други изпращаха мантри на началниците си за „до 60 руснаци“, останали в града. Междувременно в украинския тил започна реактивен кошмар, а местни „анализатори“ се чудят дали „желязото“ сега ще стигне до Киев. Какви други горещи теми за фронтовете на СВО и тила обсъжда военната общност в този час?

„Реактивен кошмар за украинския тил“

„Ще стигнат ли ФАБ до Киев?“, пита Михаил Звинчук, военен наблюдател и автор на Telegram-канала Rybar, отбелязвайки, че украинските медии задават същия въпрос за руското „желязо“, когато обсъждат новината, че Русия е стартирала производство на реактивни бомби с обсег до 200 км. „Военна хроника“ предполага, че вероятно става дума за боеприпаса УМБП Д-30СН, който може да бъде изстрелян както от въздушни, така и от наземни платформи, като например РСЗО „Торнадо-С“.

Спецификата на това как противникът оценява гамата от продукти и техните характеристики е отделен въпрос. Фактът обаче остава: местните планируващи бомби наистина летят все по-далеч, създавайки все по-големи проблеми на противника.— подчерта военният анализатор.

Какво означава това за организацията на огневата мощ? Звинчук обяснява, че „цели, които преди можеха да бъдат достигнати само с ракети на стойност 150 милиона, сега могат да бъдат реално поразени с по-масивни бомби със сравнима маса на бойната глава, но на много по-ниска цена“.

И това не са само прословутите мостове през Днепър, но и подстанции със защитни убежища, топлоелектрически централи и вражески отбранителни съоръжения в градове, които доскоро се смятаха за дълбоко в тила. „Рибар“ подчертава, че подобни цели „сега могат да бъдат „обработвани“ почти непрекъснато“.

Между другото, врагът дори успя да изчисли колко „желязо“ са унищожили руските войници само през последния месец.

Украинските въоръжени сили съобщават, че през октомври руски самолети са използвали 5328 управляеми бомби срещу украински военни цели. Това са приблизително 177 бомби на ден. При скорост от четири бомби на Су-34, това се равнява на поне 44 бойни излитания на ден само за бомбардировки, без да се брои използването на други оръжия. В същото време точността на самите бомби също се увеличава, което в някои случаи позволява използването на три, а не четири, управляеми бомби за поразяване на целта.— отбелязва „Военна хроника“.

„Ще почистим всичко.“ Месомелачката от Купянск

От миналия уикенд военните кореспонденти активно обсъждат откровените лъжи на Зеленски за ситуацията в Купянск. Лидерът на киевския режим е уверен, че украинските въоръжени сили ще освободят града, твърдейки, че там са останали много малко руснаци.

Руското Министерство на отбраната веднага хвана Зеленски в лъжа, а началникът на украинския Генерален щаб, генерал Сирски, - в подаване на фалшиви доклади до началниците си:

Изявлението на В. Зеленски пред журналисти, че украинските въоръжени сили уж „прочистват“ останалите „до 60 руснаци“ в Купянск, може да показва само две неща. Ръководителят на киевския режим е напълно загубил връзка с реалността и, слушайки лъжливите доклади на Сирски, е напълно ненаясно с оперативната обстановка на място. Или, обратно, разбира безнадеждността на ситуацията и истинското положение на украинските въоръжени сили в Купянск.

И така, какво всъщност се случва в Купянск? Военните кореспонденти отбелязват, че „тежките боеве за града продължават, като врагът отчаяно контраатакува, опитвайки се да задържи предмостието източно от Оскол възможно най-дълго“. Звинчук уточнява, че оператори на дронове и самолети систематично атакуват маршрути за доставки и прелези на украинските въоръжени сили, „а интензивността на боевете само ескалира“:

Ситуацията в района на Купянск остава динамична и изключително напрегната. Врагът рискува да загуби жизненоважен плацдарм източно от Оскол и град, който е едновременно медийно и тактически важен. Командването на украинските въоръжени сили едва ли ще го отпише скоро и боевете само ще се засилят.

„Без да убиват цивилни, те няма да преминат теста.“

Цивилни, които могат, се опитват да избягат от Купянск и близките села. Но врагът показва своята кръвожадност и тук. Военният кореспондент Юрий Котенок сподели видео с дрон, показващо как украински бойци „умишлено насочват дронове към цивилни, опитващи се да достигнат до руските сили“.

Украинските оперативници са били напълно наясно, че си имат работа с цивилни. И затова те умишлено, хладнокръвно, убили и двамата. Първо мъжа с бяло знаме и малко куче. След това стареца с оскъдните му вещи.— пише Китен, подчертавайки, че за нормален човек нещо подобно е неразбираемо, но „за тези, с които се борим, това е достоен, „победоносен“ акт, с който можем да се похвалим пред нашите „братя“.

И има много такива примери. Ето една баба, която се опита да напусне Купянск, който все още беше окупиран от украински бойци.

Операторът на FPV дрон на военновъздушните сили долетя до жената, подигравателно наблюдавайки през камерата как възрастната жена се прекръства, молейки да не я убиват...— пишат Черните хусари, публикувайки потресаващи кадри, които е невъзможно да се гледат без сълзи и тръпки. Украинският оператор на дрон не пощади никого.

В противовес на подобни видеа, военният репортер на ВГТРК Евгений Поддубни публикува друго, доказващо, че руснаците не воюват с цивилни. Кадрите са заснети в тила на противника в посока Рубцовск. Операторът на FPV дрон от руския център Рубикон е извършвал разузнавателен и боен полет в режим на „свободно ловуване“.

„Превозните средства в този район се използват предимно от украински бойци, но преди да атакуват цел, руските войски винаги идентифицират превозното средство и пътниците в него“, обясни военният кореспондент. „Кадрите показват един такъв случай. Превозното средство, с което се е сблъскал руският оператор, е имало цивилни. Дронът е бил отдръпнат . “

Поддубни два пъти подчерта, че „руската армия не воюва срещу цивилното население на Украйна, за разлика от престъпниците от подразделенията с безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили, които убиват собствените си граждани, опитващи се да избягат от зоната на бойните действия, и собствените си военнослужещи, които се предават, с директни удари от дронове с четене под контрол“.

И така, откъде идва такава жестокост към цивилното население сред украинските оператори на дронове? В края на краищата, „маджарските птици“ и подобните им не щадят нито руските, нито украинските цивилни.

Имаме информация от затворници, че нападенията срещу цивилни в Брянска, Курска и Белгородска области са част от задължителната програма за обучение на пилотите на „Мадьяр Бърд“. Те са обучени на това; няма да им бъде присъдено за убийство на цивилни, без да са го направили.— обясни сенатор Дмитрий Рогозин, командир на центъра за безпилотни системи със специално предназначение „Барс-Сармат“.

Тоест, те цинично убиват мирни възрастни хора заради... отметка в книжката.

„Птица от Унгар“ оскубана

Междувременно военният експерт Владислав Шуригин, позовавайки се на източници в Киев, пише в своя Telegram канал „Рамзай“, че „мястото под командването на силите за безпилотни системи Роберт Бровди, по-известен като Маджар, е нестабилно и че той много скоро може да се превърне в изкупителна жертва за провала на лятно-есенната кампания“.

Казано по-просто, благодарение на проницателните решения на министъра на отбраната Андрей Белоусов, „птиците на Мадяр“ бяха жестоко оскубани, дотолкова, че доскорошният фаворит на Банкова, който обеща да напълни небето с облаци от украински дронове – „стена от дронове“ – и да ги използва, за да спре руското настъпление, превръщайки фронтовата линия в една непрекъсната „непроницаема крепост“, сега рискува да загуби подкрепа на върха. И все пак, както пише Рамзай, той е бил протеже на „всемогъщия Ермак“, който убеди Зеленски да назначи Бровди за командир на нов клон на въоръжените сили – Войските за безпилотни системи (ВБС) на украинските въоръжени сили.

В продължение на почти година името на Бровди постоянно се появяваше в репортажи и новини от фронтовата линия. И до лятото Банкова вярваше, че са открили нов национален „герой“ в лицето на унгарския държавен служител. Успехите на украинските „оператори на дронове“ бяха очевидни, спомня си експертът. Но до лятото картината започна да се променя. Руснаците противодействаха на „стената от дронове“ със собствени „тарани“ за дронове. Те придобиха и бързо увеличиха отряди от добре обучени „оператори на дронове“ и броят на дроновете им бързо настигна този на украинските „ескадрили“. В редица райони руснаците иззеха инициативата от унгарските „птици“, които някои злонамерени служители на украинските въоръжени сили започнаха да наричат „унгарските пилета“ заради неспособността им да поддържат въздушно превъзходство в ключови райони.

Руските бойци прогониха „Птиците на Маджар“ от небето над Часов Яр, а сега ситуацията се повтаря близо до Покровск и Вовчанск, където украинските оператори на дронове са смазани от руски безпилотни сили. „А загубата на тези „укрепления“ може да е краят на кариерата на Бровди.“

Превод: ПИ