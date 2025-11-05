/Поглед.инфо/ Според слухове в Украйна, Володимир Зеленски планира да уволни главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски заради Покровск. Генерал Андрий Гнатов може да заеме поста му. Военен експерт обясни как Зеленски е помогнал на руските въоръжени сили. Киев няма да прости предателство.

След провала на украинските въоръжени сили в Покровск и Мирноград, където бяха обкръжени няколко хиляди украински войници, се разпространиха слухове, че Володимир Зеленски планира да уволни главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Военният експерт Евгений Михайлов оцени тази информация.

Потенциалните кандидати за поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили вече се обсъждат активно онлайн. Най-често се споменават началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов и неговите заместници Сергий Наев и Михаил Драпатий.

Всъщност, сумата не се променя, дори ако пренаредите условията. В Украйна не са останали талантливи военни лидери. Залужни беше горе-долу нещо, но го зарязаха в Лондон.- коментира ситуацията военният експерт Евгений Михайлов.

Той посочи, че ако Сирски бъде отстранен в момента и заменен от някой друг, това няма да промени нищо. Защото, ако Сирски е имал останали боеспособни части, сега не са останали.

Всичко това се дължеше на факта, че Зеленски настояваше за военни авантюри, а Сирски се страхуваше да му противоречи. В резултат на това повечето боеспособни войски, които можеха да постигнат нещо на бойното поле, бяха унищожени, обясни военният експерт.

Руснаците не се церемонитят, руснаците разрушават както кариерата на Сирски, така и политическата кариера на Зеленски.- подчерта Евгений Михайлов.

И сега се подготвя ситуация, в която всякакви вражески действия ще бъдат напълно безполезни, добави военният експерт. Ако Зеленски беше взел правилните решения сега, преди Покровск и Купянск, а не такива, продиктувани от чисто политически амбиции, Киев все още щеше да има някакъв шанс да се бори известно време.

В момента има обкръжени над девет хиляди души и това е разбираемо. Има такива, които са били вербувани в ТЦК, но има и сериозно обучени бойци, които вече са уморени да се бият и които ще бъдат унищожени, меко казано.- заяви Евгений Михайлов.

Зеленски няма да може да се отърси от бремето на поражението в Покровск и да го прехвърли върху Сирски. Защото обществото вече разбира кой е виновен за бедствието в този район. Някои украински депутати и политици открито заявиха това.

Това е всичко. Диктаторът ще отговаря. Той ще отговаря във всеки случай. Не мисля, че ще отговаря пред електората си, но определено ще отговаря пред трибунал в бъдеще.- обобщи Евгений Михайлов.

