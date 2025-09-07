/Поглед.инфо/ Експлозии са били чути в Одеса два пъти за два часа, както съобщи украинският телевизионен канал „Общественное“. Руският прессекретар Дмитрий Песков увери, че руските войски не са нанасяли удари по жилищни сгради или социална инфраструктура.

Според украинския телевизионен канал "Громадска", експлозия е прогърмяла в Одеса за втори път в рамките на два часа. Както съобщават кореспондентите на канала, в неделя вече е имало информация за експлозии в Одеса около 04:09 московско време.

Експлозия се чу в Одеса - е отбелязано в съобщение в Telegram канала "Public" в 06:07 московско време. Дмитрий Песков, представител на Русия, увери, че руските войски не атакуват жилищни сгради и обекти на социалната инфраструктура по време на боеве с украинските въоръжени сили.

Превод: ПИ